Doğum yardımı ne kadar, şartları nelerdir? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Devlet onaylı ve destekli verilen çeşitli imkanların ve imtiyazların hedefi vatandaşların hem ekonomik hem de manevi açıdan daha rahat bir hayat sürmelerini sağlamak olarak açıklanmaktadır. Bu doğrultuda hem çalışanlar hem de çalışmayan vatandaşlar için çeşitli devlet destekli yardımlar yapılabilmektedir.

Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı ne kadar verilir?

Doğum yardımı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bazı koşullara bağlı olarak yapılan bir yardımdır. Mavi Kart sahibi olan veya Türk vatandaşı olan kişiler bu şartlara sahipse o kişilere doğum yardımı yapılır.

Yardım miktarı ise çocuk başına aylık ödeme olarak yapılır. 2025 yılı için nisan ayında açıklanan tutar çocuk başına 5.000 TL olmuştur. Ancak bu tutarlar çocuk sayısına göre değişebilmektedir. İlk çocuk için tek seferlik 5000 TL ikinci çocuk için ise başvuru ayından çocuk 5 yaşını bitinceye dek aylık 1500 TL ödeme yapılır. Üçüncü ve ardından gelen çocuklar adına ise başvuru ayından 5 yaşını bitirinceye dek aylık 5000 TL doğum yardımı yapılır.

Doğum yardımı şartları nelerdir?

Doğum yardımı şartlarına sahip olan kişiler başvuruları halinde değerlendirilir ve uygun görülürse o kişilere doğum yardımı için ücret ödenir. Anne ya da babanın her biri mavi kart sahibi ve Türk vatandaşı ise doğum yardımı yapılması için başvuruda bulunabilir. Ancak doğum için de aranan bazı şartlar bulunur. Herkesin doğum yardımı alma hakkı yoktur.

Doğum yardımı başvuru şartları şunlardır:

Türkiye’de ikamet edilmelidir.

Annenin ya da babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşlığı veya Mavi Kart sahipliği olmalıdır.

Canlı doğum olmalıdır.

Usulüne uygun bir şekilde başvuru yapılmalıdır.

Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğum yardımı başvurusu yapmak için doğum gerçekleştikten sonra nüfus müdürlüğüne başvuru yapılır. Başvurular Kimlik Paylaşım Sistemi (HKPS) üzerinden "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" eksiksiz ve doğru şekilde doldurularak şahsen ya da kargo yolu ile gönderilerek gerçekleştirilebilir.

Başvurular, yurt dışındakiler için Büyükelçiliklere ya da Konsolosluklara, Türkiye’den ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezlerine yapılabilmektedir. Elden ve iadeli taahhütlü olarak başvuru yapabilmek mümkün olur.