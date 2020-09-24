Doğum yardımı ödemeleri başlıyor! Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı şartları nelerdir, nasıl alınır? İşte doğum yardımına dair merak edilen detaylar...

Gelir durumuna bakılmaksızın yeni anne olan herkese doğum yardımı desteği sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Eylül ayına dair doğum yardımı ödeme tarihini açıklamasından sonra vatandaşlar doğum yardımının detaylarını araştırmaya başladı. Doğum yardımı başvurusu yapanlara yönelik olarak 25 Eylül 2020 tarihinden itibaren 83 bin anneye toplamda 36,7 milyon TL ödeme yapılacağını duyurdu.
Yeni anne olan kadınlara devletten doğum yardımı desteği müjdesi verildi. Genç nüfusun desteklenmesine yönelik olarak yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına adına verilen doğum yardımıyla ilgili sorular çoğaltıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında verilen doğum yardımı tek seferlik olarak yapılıyor. Peki doğum yardımı nedir? Doğum yardımı şartları nelerdir? Doğum yardımı miktarı ne kadardır? İşte doğum yardımına dair merak edilen detaylar...
Halk arasında çocuk parası olarak da bilinen doğum yardımı, genç nüfusun desteklenmesi ve yeni doğan bebeklerin hayati ihtiyaçlarının karşılanması adına verilen sosyal yardımdır. Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi kişilere verile doğum yardımı şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.
Doğum yardımından yararlanmak için anne veya babanın ikisinin ya da bir tanesinin Türk vatandaşı/ mavi kart sahibi olması yeterlidir. Doğum yardımı başvurusu sırasında anne ya da babanın gelir durumu dikkate alınmaz. Tek bir sefere mahsus ve geri ödemesiz yapılan doğum yardımında ailenin sahip olduğu çocuk sayısı ve doğumun gerçekleştirildiği tarih belirleyici rol oynar. Buna göre, doğum yardımı almak isteyen annelerin 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra çocuk sahibi olması gerekir. 15 Mayıs 2015 tarihinden önceki gerçekleşen doğumlar için ödeme yapılmaz.
15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşen doğumlar için verilen doğum yardımı başvuru süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Doğumdan itibaren geçen 5 yıllık sürenin dolması durumunda doğum yardımı hakkı düşer. Doğum yardımı başvurusu canlı olarak gerçekleşen doğumların sonrasında ilgili nüfus müdürlüklerine kayıt ettirilen çocuklar için alınabilir. Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı olan çocuklar için yapılacak başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden tamamlanır. Anne ya da babanın kamu kurulum veya kuruluşlarında görev alması durumunda ise doğum yardımı başvurusu çalışılan kuruma yapılır. Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, başvurularını büyükelçilik ve konsolosluk üzerinden iletebilirler.
15 Mayıs 2015 tarihinden sonra evlat edinilen çocuklar için doğum yardımı hakkı saklı tutulur. Ancak evlat edinilen çocuk için öncesinde doğum yardımı ödemesi alınmamış olması gereklidir. Öncesinde doğum yardımı ödemesi alınmış ise tekrardan ödeme verilmez. Evlat edinilen çocuklar doğum yardımı miktarının belirlenmesinde kullanılan çocuk sayısının tespitinde belirleyici rol oynar.
Doğum yardımı başvurusunun kabul edilmesi durumunda başvuruyu takip eden ay içerisinde ödeme yapılır. Hak sahibi kişiler PTT şubelerindeki hesaplarından doğum yardımı ödemelerini alabilirler. Doğum yardımı ödemeleri genellikle annelerin adına açılan hesaplara yatırılır. Annenin Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması veyahut vefat etmesi durumlarında ödeme babalara sağlanır.
Doğum yardımı ödemeleri kapsamında açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Eylül ayına dair açıklama yaptı. Bakan Selçuk Eylül ayında doğum yardımı ödemesi alacak kişilerin hesaplarına 25 Eylül 2020 Cuma tarihinden itibaren paraların yatırılacağını söyledi.
Doğum yardımı miktarını tamamen annenin sahip olduğu çocuk sayısı belirler. Buna göre; tekli doğumlarda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme verilir.
Çoğul gebeliklerde ise; ikiz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL ödeme verilir.
Çoğul doğumlarda aynı zamanda 2019 yılında başlatılan çoklu doğum yardımı devreye sokulur. Çoklu doğum yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süreyle çocuk başına 150 TL destek sağlanır.
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