Doğum yardımı ödemeleri başlıyor! Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı şartları nelerdir, nasıl alınır? İşte doğum yardımına dair merak edilen detaylar...

Gelir durumuna bakılmaksızın yeni anne olan herkese doğum yardımı desteği sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Eylül ayına dair doğum yardımı ödeme tarihini açıklamasından sonra vatandaşlar doğum yardımının detaylarını araştırmaya başladı. Doğum yardımı başvurusu yapanlara yönelik olarak 25 Eylül 2020 tarihinden itibaren 83 bin anneye toplamda 36,7 milyon TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Yeni anne olan kadınlara devletten doğum yardımı desteği müjdesi verildi. Genç nüfusun desteklenmesine yönelik olarak yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına adına verilen doğum yardımıyla ilgili sorular çoğaltıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında verilen doğum yardımı tek seferlik olarak yapılıyor. Peki doğum yardımı nedir? Doğum yardımı şartları nelerdir? Doğum yardımı miktarı ne kadardır? İşte doğum yardımına dair merak edilen detaylar...

DOĞUM YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Halk arasında çocuk parası olarak da bilinen doğum yardımı, genç nüfusun desteklenmesi ve yeni doğan bebeklerin hayati ihtiyaçlarının karşılanması adına verilen sosyal yardımdır. Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi kişilere verile doğum yardımı şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.