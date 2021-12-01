Doktor maaşları ne kadar olacak? Sağlıkçıların maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Bakan Koca'nın doktorların maaşının artacağına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge TBMM'de kabul edildi. Konuya ilişkin açıklamayı Bakan Koca ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptı. İşte merak edilenler...

DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

TBMM'de AK Parti grup toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, hekimlere yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla eklenerek gerçekleştirileceğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler" ifadelerini kullandı.

5 bin, 2 bin 500 liralık zamların geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Bakan Koca, düzenlemenin hekimleri mutlu edeceğini söyledi ve, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis'te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" dedi.

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Bakan Koca'nın müjdesinden sonra hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

