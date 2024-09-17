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Dolandırıcılar her masada... SGK sahte mailler için uyardı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.09.2024 17:21
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Dolandırıcılar telefona mesaj atarak ya da arayarak insanları kandırmaya çalışıyorken yeni yöntemleri mail üzerinde oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, "Çift Ödeme İadesi” konulu sahte e-postalar için basın duyurusunda bulundu. SGK, "Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir" şeklinde konuştu.

Dolandırıcılar her masada... SGK sahte mailler için uyardı!

Son zamanlarda dolandırıcıların türlü türlü oyunları ortaya çıkıyor. Telefon aramalarından, mesajlardan, sahte internet sitelerine kadar insanları kandırmaya çalışan bu kişiler için SGK uyarıda bulundu.

SGK'nın yaptığı basın duyurusunda, şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri adıyla gönderilen bu tür sahte SMS ve e-postalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Bu tür sahte e-postalar dolandırıcılık amacı taşır ve kişisel bilgilerinizi ele geçirmek üzere tasarlanmıştır.

Kurumumuzun “Çift Ödeme İadesi” konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir.

Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında, Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler"

sgk basın duyurusu

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Anahtar Kelimeler:
e-posta dolandırıcı
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