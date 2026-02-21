FİNANS

Dolandırıcıların 'Ramazan' taktiği! Uzmanlar uyarıyor: 'Gelen mesaja tıklamayın'

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti. Zaman dilimlerine göre farklı yöntemler deneyen dolandırıcılar bu kez de telefonlara ‘İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir' mesajları yollamaya başladı. Dolandırıcılar mesajda yer alan linke tıklayan vatandaşların telefonuna sızarak banka hesaplarından özel bilgilere kadar ulaşım sağlamaya çalışıyor. İşte akılalmaz dolandırıcılık yönteminin detayları...

Dolandırıcıların son yöntemini duyan şaşırdı. Vatandaşları ağlarına düşürmek için zaman dilimlerine göre farklı yöntemler deneyen dolandırıcılar bu kez Ramazan ayını kullandı. Ramazan ayında ise özellikle öğrencilere ‘İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir' şeklinde mesaj gönderen dolandırıcılar, mesaj içerisindeki linklerle kişinin telefonuna sızarak banka hesaplarından özel bilgilere kadar ulaşım sağlamaya çalışıyor. Uzmanlar, bu yöntemlere karşı uyarıda bulunuyor.

O MESAJLARA TIKLAMAYIN!

Dolandırıcılar, zaman dilimlerine göre yöntemler bularak vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Ramazan ayında ise ‘İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir' şeklinde gönderdikleri mesajlar içerisindeki linklere tıklayan vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, kişilere ulaşıyor. Dolandırıcılar, linke tıklayan vatandaşlara ise özellikle iftar saatine yakın zamanlarda ulaşarak ağlarına düşürüyor.

"BURADA EN ÖNEMLİ UNSUR MAĞDURUN GÜVEN DUYGUSUNUN İSTİSMAR EDİLMESİDİR"

Dolandırıcıların da Ramazan ayındaki yöntemlerine değinen avukat Esra Betül Türkalp, "Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biridir. Ancak ne yazık ki bu manevi atmosfer, bazı kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebilmektedir. Özellikle öğrencileri ve ekonomik olarak daha hassas durumda olan vatandaşlarımıza hedef alan indirimli ‘iftar menüsü' adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde artış gözlemlenmektedir. Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu kapsamında bir kimsenin hileli davranışlarla aldatılarak zarara uğratılmasıdır. Bu suretle failin kendisine veya bir başkasına menfaat sağlaması şeklinde tanımlanmaktadır. Burada en önemli unsur mağdurun güven duygusunu veya içinde bulunduğu ekonomik, manevi hassasiyetin istismar edilmesidir" dedi.

Dolandırıcıların Ramazan taktiği! Uzmanlar uyarıyor: Gelen mesaja tıklamayın 1

"HER KAMPANYAYA İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

Dolandırıcıların kampanya adı altında dikkat çektiğini anlatan Türkalp, "Ramazan ayında artan fiyatlar ve öğrencilerin uygun fiyatlı iftar arayışı maalesef bazı kişiler tarafından fırsat gibi gösterilen sahte kampanyalarla suistimal edilebiliyor. Sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplar veya gerçekte var olan mevcut işletmeler taklit edilerek sayfalar aracılığıyla ödeme alınmakta. Ancak ortada herhangi bir rezervasyon ya da herhangi bir hizmet bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür mağduriyetleri yaşamamaları adına dikkat etmeleri gereken bazı hususlar, sosyal medyada karşılaşılan her kampanyaya itibar edilmemelidir. İşletmenin fiziki varlığı araştırılmalıdır. Ödeme yapılmadan önce menü ve hizmet içeriği net şekilde görülebilmelidir. IBAN'a, kişisel hesaplara gönderim yerine bilinen ödeme yöntemleriyle ve kurumsal hesaplara gönderim tercih edilmelidir. Şüpheli durumlarda ödeme yapılmamalı ve ilgili mercilere ihbarda bulunulmalıdır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaları halinde yazışmaları ve dekontları saklayarak savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Dolandırıcıların Ramazan taktiği! Uzmanlar uyarıyor: Gelen mesaja tıklamayın 2

"BUGÜN GEÇERLİ GİBİ İFADELER VE BASKILARLA DESTEKLENİR"

Dolandırıcıların olayları acele ettirerek yaptırdıklarına değinen Çakır, "Dolandırıcılık suçu çoğu zaman acele ettirme, son kontenjan, sadece bugün geçerli gibi ifadeler, baskılarla desteklenir. Vatandaşlarımızın özellikle bu tür yönlendirmelere karşı temkinli olmaları gerekmektedir. Bir mağduriyetin yaşanması halinde vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunulması gerekir. Ramazan ayı dayanışma ve güven ayıdır. Bu güven ortamını zedeleyen kişilere karşı en büyük önlem bilinçli ve temkinli olmaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız cazip görülen tekliflere karşı mutlaka araştırma yapmaları özellikle öğrencilerimizin bu tür kampanyalara daha çok dikkat etmeleridir" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

