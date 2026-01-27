FİNANS

Dolandırıcıların yeni adresi TOKİ! 'SMS linklerine tıklamayın'

Dolandırıcıların yeni adresi TOKİ projeleri oldu. TOKİ projeleri üzerinden sahte SMS'ler atarak vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Paylaşılan linke tıklayıp sahte e-Devlet sayfasına yönlendirilen mağdurlar, bir anda 5 bin lirasını kaybediyor. Uzmanlar uyarıyor. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Yıllardır sonu gelmeyen SMS dolandırıcılıklarına son dönemde çarpıcı bir örnek daha eklendi. 'Yenievim' adıyla gelen SMS'ler vasıtasıyla TOKİ başvurusu yapılabileceği belirtilerek sahte bir e-Devlet linki paylaşıldı.

LİNKE TIKLAYANLAR BÜYÜK ŞOK YAŞADI!

Linke tıklayanlar büyük şok yaşadı. Linkin üzerine tıklayanlar sahte ekran açıldığı anda kendi kişisel bilgilerini sayfada gördü. Bu sayede güven sağlandı. Sonraki adımlarda TOKİ konut kampanyasına katılım için 5 bin liralık başvuru bedelinin paylaşılan IBAN adresine gönderilmesi istendi.

İşlem sırasında, başvurunun iptali halinde yatırılan tutarın geri aktarılacağı iddiasıyla sözde onay da talep edildi. Onay tuşuna basarak parayı gönderen çok sayıda kişi, dolandırıldığını ancak o zaman anlayabildi. Son haftalarda söz konusu dolandırıcılık girişimine ilişkin CİMER'e, bankalara, karakollara ve şikâyet sayfalarına yüzlerce ihbar ulaştığı öğrenildi.

BİRE BİR KOPYALIYORLAR

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre; Dolandırıcıların gündemi yakından takip ettiğini ve popüler konular üzerinden bu tarz istismar girişimlerini sıklıkla yaptıklarını belirten Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün, "Resmi internet sitelerinin neredeyse birebir aynısı olacak şekilde kopyalarını oluşturuyorlar. İnsanları bir şekilde sahte siteye yönlendiren dolandırıcılar, burada kredi kartı ve banka bilgilerini ele geçirerek mağduriyetlere yol açıyorlar" dedi.

BU UYARILARA DİKKAT!

Bu tarz mağduriyetlerin tekrarlanmaması için uyarılarını da sıralayan Ergün, "Kaynağının güvenirliğinden emin olunmayan SMS ve maillerdeki linklere kesinlikle tıklanmamalı. Banka ve kredi kartı bilgileri paylaşılmamalı.

E-Devlet'e uygulama üzerinden ya da adres çubuğuna adres yazarak giriş yapılmalı. Arama sonuçlarına göre sitelere giriş yapılıyorsa internet sitesinin alan adı ve uzantısı mutlaka kontrol edilmeli" ifadelerini kullandı.

İŞLEM YAPILDIYSA NE OLACAK?

Şayet bir işlem yapıldıysa ve birtakım bilgiler paylaşıldıysa derhal banka ile irtibata geçilmesi gerektiğini de vurgulayan Ergün, "Derhal kartlarınızı iptal etmeli, yeni kart talep etmeli ve hesabınızdaki işlemleri durdurmalısınız. Daha sonra da cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmalısınız" dedi.

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kaynağından emin olmadığınız SMS ve maillerdeki linklere tıklamayın.
Banka ve kredi kartı bilgilerini paylaşmayın.
E-Devlet'e uygulama üzerinden ya da adres çubuğuna adres yazarak girin.
İnternet sitesinin alan adı ve uzantısını kontrol edin.

Eğer bilgilerinizi paylaştıysanız banka ile temasa geçin.
Kartlarınızı iptal edip ve hesabınızdaki işlemleri durdurun.
Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunun.
En Çok Aranan Haberler

