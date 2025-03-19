Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı! İlbak'lar da içerde

Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik düzenlenen operasyon medyaya da uzandı. Sabah saatlerinde Türkiye'nin gündemine oturan gözaltı haberleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, gözaltı listesinde yer alan isimler dikkat çekiyor. Yapılan operasyonlar kapsamında CNBC-e kanalının tepe isimleri içinde gözaltı kararı çıkarıldı.

CNBC-E'NİN PATRONU DA GÖZALTINDA

İBB'ye yönelik operasyonda CNBC-e kanalını yeniden Türkiye’ye getiren ve Şekerbank hisselerine de talip olan İlbak Holding’in yönetiminden Mustafa İlbak, Murat İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak'ın da yer aldığı öğrenildi.

BİLGİSAYARDAN ÇIKAN DOSYALAR İNCELENDİ

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Medya AŞ ile ilgili başlattığı soruşturmada, el konulan bilgisayarlardaki ihale dosyaları incelendi.

İHALELERDE İSİMLERİ GEÇİYORDU

İddialara göre, İlbak Holding’in iştirak şirketlerinin de isimleri bir çok ihalede geçiyordu.

2001’de kurulan İlbak Holding’in madencilikten turizme, inşaattan yayıncılığa kadar 8 sektörde 35’ten fazla iştiraki bulunuyor.

İLBAK HOLDİNG, 35 BİN REKLAM ALANINA SAHİP

Holding, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama, PL Reklamcılık Ticaret Sanayi ve Üniversite Medya Pazarlama şirketleriyle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 10 şehirde yaklaşık 35 bin reklam alanıyla Türkiye nüfusunun yüzde 45’ine erişim olanağı sunuyordu. Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama, Türkiye genelinde Billboard, Billboard Plus, Giantboard, Raket ve Durak (CLP), Megalight, Kuleboard, Megaboard, Transport, Alınlık, Lightbox, Dijital gibi açık hava reklam ünite tiplerinin neredeyse tamamını sunma olanağına sahipti. PL Reklamcılık Ticaret Sanayi, Türkiye’nin yolcu kapasitesi en yüksek havalimanlarında indoor/outdoor reklam alanları pazarlaması konusunda faaliyet gösteriyordu.

İSTANBUL'DA DEV BASKI TESİSİ

Pazarlama iletişimi şirketin bir diğer faaliyet alanı. Holding iştiraklerinden olan ve 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem gören PC İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş. çatısı altında yer alan birçok şirket vasıtasıyla mecralarla reklam veren arasında köprü görevi görüyordu.

BBM Büyük Baskı Merkezi Matbaacılık ve İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., ise 2007 yılında kuruldu. İstanbul Tuzla’daki tesisinde 1.500’e yakın ulusal ve global marka ile açık hava reklam sektörünün yüzde 80’inden fazlasına baskı hizmeti sunuyordu. Açık havada konvansiyonel reklam ünitelerine ait baskılar başta olmak üzere bina cephesi, parapet, araç filo giydirme ve benzeri hizmetler sunuyordu.