DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 19 EKİM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip!

Dolar ve euro kurunda son durum yatırımcılar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 19 Ekim 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 28,0172 TL'den yapan dolar, 28,0143 TL alış, 28,0202 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.28'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.5825 TL'den yapan euro şu anda 29.5888 TL alış ve 29.6062 TL satış fiyatına sahip.

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