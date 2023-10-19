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Gram ve çeyrek altın ne kadar? Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı: "İş işten geçtikten sonra..."

19.10.2023 06:46 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları iler ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan yatırımcılar için Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi. Uzman isim, yatırımcıların altın seçiminde dikkatli olması gerektiğini belirtti. Peki, bugün bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...

Gram ve çeyrek altın ne kadar? Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı: "İş işten geçtikten sonra..."

Altın fiyatlarında son durum haftanın dördüncü işlem gününde merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 28,0172 TL'den yapan Dolar, 28,0143 TL alış, 28,0202 TL satış fiyatından işlem görüyor. Altın için kritik bir açıklama yapıldı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Ucuz altın peşinde koşarken dolandırıcılığa kurban gitmemek için dikkatli olunması yönünde uyardı. İşte, 19 Ekim 2023 Perşembe günü itibarıyla çeyrek ve gram altın fiyatları...

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Uzman isim, özellikle İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin altın fiyatlarına etkisinin olduğuna dikkat çekerek, bu dönemde daha da dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Teknolojik gelişmelerin yanında kalpazanların da ustalaştığını belirten Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kalpazanlar o kadar yüksek kalitede taklit altın basıyorlar ki, bu sahtelerini gerçeklerinden ayırt etmek neredeyse imkansız. İnternet üzerinde 'kampanya var' ibareli sahte altın ilanlarıyla vatandaşın kandırılıyor"

Uzman isim, altın alımında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Ucuz altın alımı sonrası dolandırıldığını anlamak için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak teknoloji, altın sektöründe devrim yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024'te devreye sokacağı Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile altınlar daha güvenli bir şekilde takip edilecek."

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Şubat Pazartesi

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 2.693 liradan alınıyor ve 3.012 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın bugün 5.944 liradan alınıyor ve 6.025 liradan satılıyor.

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