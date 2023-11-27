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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 27 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Anlık takip ekranı

27.11.2023 06:54 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 27 Kasım 2023 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve euro canlı takip ekranı...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 27 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Anlık takip ekranı

Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 27 Kasım 2023 Pazartesi günü dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 28.8910 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.8632 liradan, satış fiyatı ise 28.9189 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.16'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.6415 TL'den yapan euro şu anda 31.6255 TL alış ve 31,6576 TL satış fiyatına sahip.

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