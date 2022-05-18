DOLAR BUGÜN NE KADAR? 18 Mayıs 2022 Dolar ve Euro kaç TL? Bugün 1 dolar, 1 euro ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs 2022 Çarşamba

Dolar ve Euro'da son durum haftanın üçüncü günü olan 18 Mayıs Çarşamba günü yatırımcılar ve döviz alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 18 Mayıs 2022 Dolar ve Euro kaç TL? Bugün 1 dolar, 1 euro ne kadar, kaç TL? Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

18 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 15,9195 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün günü 15,9134 TL alış, 15,9257 TL satış fiyatından işlem gördü.

18 Mayıs Çarşamba sabahında Dolar 15,80 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15,8290 lira, satış fiyatı 15,8390 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,6415 yapan Euro/TL ise 17 Mayıs Salı günü dakikalarda 16,6197 lira alış fiyatı, 16,6634 satış fiyatıyla el değiştirdi.

Euro/TL ise 18 Mayıs Çarşamba günü aynı dakikalarda 16,7060 lira alış fiyatı, 16,7195 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

