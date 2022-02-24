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Dolar bugün ne kadar? 24 Şubat 2022 Perşembe dolar kaç TL?

24.02.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru Rusya Ukrayna arasındaki son gelişmelerden olumsuz etkilendi. Gerilim tırmanmasıyla dolar alış satış fiyatları bir hayli değişti. Vatandaşlar doların bugün ne kadar olduğunu, dolar alış satış verilerini merak ediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artık hat safhaya çıktı. Bu durumdan tüm ekonomi piyasası etkilendi. İşte dolar kurunun bugün ne kadar olduğu ve 24 Şubat 2022 Perşembe en güncel dolar fiyatları!

Dolar bugün ne kadar? 24 Şubat 2022 Perşembe dolar kaç TL?

Dolar ve euro fiyatları ani yükselişe geçti. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz savaşa kadar dayandı. 24 Şubat Perşembe sabahı Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Donbas'a ilerlerken bölgede top ve füze ateşi sesleri duyulmaya başlandı. Ukrayna ordusu, 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterinin düşürüldüğünü açıkladı. Bu haberin ardından ekonomi şaha kalktı. 24 Şubat Perşembe dolar ve euro güncel fiyatları haberimizde işledik...

24 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

24 Şubat Perşembe sabahı itibaren dengesiz seyreden dolar kurunun en gücel haline yer veriyoruz. Dolar döviz alış - satış fiyatı: 14,2053 - 14,2277 TL

EURO NE KADAR?

24 Şubat Perşembe piyasaların en hareketli olduğu bu günde EURO döviz alış - satış fiyatı: 15,9015 - 15,9687 TL

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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