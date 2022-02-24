Dolar bugün ne kadar? 24 Şubat 2022 Perşembe dolar kaç TL?

Dolar ve euro fiyatları ani yükselişe geçti. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz savaşa kadar dayandı. 24 Şubat Perşembe sabahı Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Donbas'a ilerlerken bölgede top ve füze ateşi sesleri duyulmaya başlandı. Ukrayna ordusu, 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterinin düşürüldüğünü açıkladı. Bu haberin ardından ekonomi şaha kalktı. 24 Şubat Perşembe dolar ve euro güncel fiyatları haberimizde işledik...

24 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

24 Şubat Perşembe sabahı itibaren dengesiz seyreden dolar kurunun en gücel haline yer veriyoruz. Dolar döviz alış - satış fiyatı: 14,2053 - 14,2277 TL

EURO NE KADAR?

24 Şubat Perşembe piyasaların en hareketli olduğu bu günde EURO döviz alış - satış fiyatı: 15,9015 - 15,9687 TL

