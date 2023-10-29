Dolar, Euro ne kadar oldu? Google doları 24 lira gösterdi, bir anda gündem oldu

Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği dolar/euro kuru akşam saatlerinde birçok kullanıcıyı şaşırttı. Doların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar google "dolar ne kadar?" yazdığından karşılığında 24.05 lira sonucuyla karşılaştı.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Cuma günü piyasaların kapanmasıyla 28 lira 16 kuruş olan doların Google tarafından neden 24.05 lira gösterildiği ise bilinmiyor. Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

ANLIK DOLAR KURUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN







