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Dolar, Euro ne kadar oldu? Google doları 24 lira gösterdi, bir anda gündem oldu

29.10.2023 22:01 | Son Güncelleme:
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Dolar/euro kuru akşam saatlerinde yeniden gündem oldu. Doların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler Google'a yazdıklarında 24,05 sonucunu gördü. Peki anlık dolar/euro ne kadar? Dolar kaç TL oldu? İşte detaylar...

Dolar, Euro ne kadar oldu? Google doları 24 lira gösterdi, bir anda gündem oldu

Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği dolar/euro kuru akşam saatlerinde birçok kullanıcıyı şaşırttı. Doların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar google "dolar ne kadar?" yazdığından karşılığında 24.05 lira sonucuyla karşılaştı.

dolarar

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Cuma günü piyasaların kapanmasıyla 28 lira 16 kuruş olan doların Google tarafından neden 24.05 lira gösterildiği ise bilinmiyor. Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

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