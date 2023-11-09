Dolar, euro ne varsa çektiler... Bankalarda Kur Korumalı Mevduat hesapları resmen eridi! KKM 3 trilyon TL'nin altına indi

Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 3 Kasım haftası itibarıyla kur korumalı mevduatların toplamı 2,92 trilyon TL'ye geriledi. Dolar cinsinden KKM büyüklüğü 103,2 milyar dolara düştü.

3 Kasım haftasında KKM'de düşüş 86,2 milyar TL'ye ulaştı. Son 10 haftada KKM'lerde 447 milyar TL gerileme kaydedildi.

KKM'DEN KAÇIŞ HAMLELERİ DEVAM EDİYOR

KKM'de düşüş ivmesi devam ederken, ekonomi yönetiminin KKM'yi baskılayan düzenlemeleri de sürdü. 2 Kasım günü açıklanan düzenlemeye göre Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve Döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirildi.

Düzenlemeye, göre, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

TCMB, Eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadenin zorunlu olarak değişme oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltilmiş, 1 yıl kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için karşılama oranları yüzde 5 olarak belirtilmişti.

MERKEZ BANKASI NET REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 3 Kasım itibarıyla 1 milyar 532 milyon dolar artarken, net rezervleri 404 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 82 milyar 412 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 44 milyar 148 milyon dolardan 44 milyar 476 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 126 milyar 560 milyon dolardan 128 milyar 420 milyon dolara geldi. Bir önceki hafta 25 milyar 145 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 24 milyar 741 milyon dolara yükseldi.





