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DOLAR FİYATI ALIŞ -SATIŞ FİYATI: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Temmuz 2023 döviz kurunda son durum

14.07.2023 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, 14 Temmuz 2023 Cuma dolar ne kadar? Euro kaç TL?

DOLAR FİYATI ALIŞ -SATIŞ FİYATI: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Temmuz 2023 döviz kurunda son durum

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 14 Temmuz 2023 Cuma günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette dolar ve euro alış - satış fiyatlarını araştırıyor. İşte, 14 Temmuz 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.0903 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.0858 liradan, satış fiyatı ise 26.0948 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.48'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.3217 TL'den yapan euro şu anda 29.2760 TL alış ve 29.3675 TL satış fiyatına sahip.

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