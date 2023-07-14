DOLAR FİYATI ALIŞ -SATIŞ FİYATI: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Temmuz 2023 döviz kurunda son durum

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 14 Temmuz 2023 Cuma günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette dolar ve euro alış - satış fiyatlarını araştırıyor. İşte, 14 Temmuz 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.0903 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.0858 liradan, satış fiyatı ise 26.0948 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.48'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.3217 TL'den yapan euro şu anda 29.2760 TL alış ve 29.3675 TL satış fiyatına sahip.

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