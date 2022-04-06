'Dolar fiyatına aldanmayın, artması an meselesi’ dedi ve uyardı! İslam Memiş’ten çok konuşulacak yorum

Altın ve doların yanı sıra parasını ev ve araba alarak yatırıma çevirmek isteyenler için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten tavsiye geldi. Ev ve araba fiyatlarının önümüzdeki aylarda daha da yükseleceğinin altını çizen İslam Memiş, beklemek yerine hızlıca harekete geçmenin daha mantıklı olduğunu belirtti.

''Son günlerde 'Ev ve araba fiyatları düşer mi? Arsaya yatırım yapılır mı? Döviz altın borcumu kapatmalı kapatmalı mıyım?' soruları çok gelmeye başladı. Kafalarda ciddi bir soru işareti var” diyen İslam Memiş, “Bu karışıklığın sebebi piyasalarda manipülasyon ve diken üstünde bekleyen sıkışmış piyasalar. Son haftalarda manipülasyon piyasası var, bekleyin, yüksekten maliyet yapmayın uyarılarım vardı. Özellik bu süreçte insanları korku ve endişeye iterek elindeki varlıkları alacaklar uyarılarımız vardı. Nisan ayı ise alım için son fırsat. Alım yapmayan zarar eder. Manipülasyon piyasasında alım yapmak için boşuna dibi görmeyi beklemeyin” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL KONUT ÖNERİSİ

Ev fiyatlarının gerilemeyeceğini ve her an konut alınabileceğini kaydeden İslam Memiş, “Emlak sektöründe oluşturulan rant piyasasını size anlattım. Bir yandan cambazlıkla fiyatlar artarken diğer yandan maliyetlerin artması ve dolar kurunun yükselmesi ev fiyatlarını uçuruyor. Dünyada yüzde 100 artan enflasyonla ev maliyeti 400 bin lirayaysa 800 bin yapıyor. Türkiye kitlesel şekilde göç alıyor. Nüfus artışı devam ederken kiralık ev bile bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Geçtiğimiz aylarda yüksek enflasyona karşı kira gelirini ihtiyacınız olacağını ve kiraya vermek amaçlı ikinci el ev satın almanızı tavsiye etmiştim. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ettikçe insanların ek gelire veya kiraya ihtiyacı olacak. Ev satın alırken ben şahsi olarak sıfır daire almıyorum. Çünkü yüksek maliyetli oluyor. Dubleks ya da 3+1 gibi büyük evler almak yerine eski ve 1+1 daireler alıyorum. 30 – 40 bin lira masraf yapıp kiraya veriyorum. Neden böyle yapıyorum? 1 milyon liraya 3+1 daire alacağıma 2 tane 1+1 daire alıyorum. 2 bin liradan kiraya versem 4 bin lira gelirim oluyor. Böylece kira getirisi daha fazla oluyor. Kitlesel göç 1+1 dairelere talebi artıracaktır” değerlendirmesini yaptı.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE TAVSİYE

İslam Memiş yeni evlenen çiftlere de şu tavsiyede bulundu:

“Bu süreçte yeni evlenen çiftlere de tavsiyem şu şekilde: Bizim kültürümüzde büyük ev var. Ebeveyn banyolu, büyük misafir odalı evler var. Ancak maalesef dünya standartlarına ayak uyduran bir Türkiye ekonomisi kültür de geride bırakmak zorunda kalıyor. Gönül ister ki herkes büyük ev sahibi olsun ancak öyle bir dünya ve Türkiye piyasası yok. Bu nedenle yeni evlenen çiftlerde 1+1 daire almak zorunda kalıyor. Sıfır ve büyük daire alacağım diye beklerseniz zarar edersiniz. Benim nazarımda nakit parası olan, kredi çekme imkânı ya da aile desteği olanların bir an önce ev alması mantıklıdır. Krediler düşsün daha büyük ev alırım hayaline kapılmayın.”

“OTOMOBİL FİYATLARI HER AN YÜKSELEBİLİR”

Youtube kanalında konuşan İslam Memiş sıfır ve ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar için şu değerlendirmede bulundu:

“Aralık ayında sık sık araç fiyatları düşecek almayın, araba fiyatlarında balon var uyarılarında bulundum. Dolar kurunun 18 liradan 10 liraya gerilemesi araç Piyasalarındaki yüzde 10’luk köpüğü aldı. Daha sonrada piyasaların kitlenmesiyle hiç kimsenin araba almaması nedeniyle fiyatlar düştü. Son 3 ayda kimse araba alıp satamadı. Petrol ve akaryakıt fiyatları nedeniyle hazırda parası olan da araba almaktan vazgeçti. Sigorta, kasko ve bakım maliyetleri de arttı. Bu yükselişler nedeniyle son 3 - 4 ayda ikinci el araba fiyatlarında yüzde 20’lik bir gerileme oldu. Bundan sonraki süreçte araba fiyatları düşer mi? Sanmıyorum. Benim öngördüğüm yüzde 20’lik düşüş gerçekleşti. Özellikle sıfır araçlarda döviz kurlarının baskılanması tamamlandığında atak yaparsa fiyatlarda yükselecektir. Sıfır araç fiyatlarının yükselmesi an meselesi.”

“DOLAR KURUNA ALDANMAYIN”

İslam Memiş ev ve araba almak isteyen yatırımcının baskılanan dolar kuruna aldanıp dibi beklememesi gerektiğini ifade ederken şu sözlere yer verdi:

''Ev ve araba alacaklar bir an önce alsın. Dolar ve döviz kurlarında yukarı yönlü ataklar bekliyorum. Bu ataklarla birlikte emlak ve araba tekrar toparlanma sürecine girebilir. Aralık ayında sık sık bahsettiğim ikinci el araç fiyatlarındaki yüzde 20’lik gerileme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde araba fiyatlarında yeni zamlar gündeme gelecektir diye tahmin ediyorum.''



