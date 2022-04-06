FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Dolar fiyatına aldanmayın, artması an meselesi’ dedi ve uyardı! İslam Memiş’ten çok konuşulacak yorum

'Dolar fiyatına aldanmayın, artması an meselesi’ dedi ve uyardı! İslam Memiş’ten çok konuşulacak yorum

06.04.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir altın ve döviz fiyatlarında belirsizlik havası hâkimken yatırımını nereye yapacağı konusunda kararsız kalanlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ses getirecek bir değerlendirme geldi. Ev ve araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirten İslam Memiş, yatırımcının baskılanan dolar kuruna aldanıp dibi beklememesini tavsiye etti.

'Dolar fiyatına aldanmayın, artması an meselesi’ dedi ve uyardı! İslam Memiş’ten çok konuşulacak yorum

Altın ve doların yanı sıra parasını ev ve araba alarak yatırıma çevirmek isteyenler için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten tavsiye geldi. Ev ve araba fiyatlarının önümüzdeki aylarda daha da yükseleceğinin altını çizen İslam Memiş, beklemek yerine hızlıca harekete geçmenin daha mantıklı olduğunu belirtti.

''Son günlerde 'Ev ve araba fiyatları düşer mi? Arsaya yatırım yapılır mı? Döviz altın borcumu kapatmalı kapatmalı mıyım?' soruları çok gelmeye başladı. Kafalarda ciddi bir soru işareti var” diyen İslam Memiş, “Bu karışıklığın sebebi piyasalarda manipülasyon ve diken üstünde bekleyen sıkışmış piyasalar. Son haftalarda manipülasyon piyasası var, bekleyin, yüksekten maliyet yapmayın uyarılarım vardı. Özellik bu süreçte insanları korku ve endişeye iterek elindeki varlıkları alacaklar uyarılarımız vardı. Nisan ayı ise alım için son fırsat. Alım yapmayan zarar eder. Manipülasyon piyasasında alım yapmak için boşuna dibi görmeyi beklemeyin” ifadelerini kullandı.

iStock-1223173938

İKİNCİ EL KONUT ÖNERİSİ

Ev fiyatlarının gerilemeyeceğini ve her an konut alınabileceğini kaydeden İslam Memiş, “Emlak sektöründe oluşturulan rant piyasasını size anlattım. Bir yandan cambazlıkla fiyatlar artarken diğer yandan maliyetlerin artması ve dolar kurunun yükselmesi ev fiyatlarını uçuruyor. Dünyada yüzde 100 artan enflasyonla ev maliyeti 400 bin lirayaysa 800 bin yapıyor. Türkiye kitlesel şekilde göç alıyor. Nüfus artışı devam ederken kiralık ev bile bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Geçtiğimiz aylarda yüksek enflasyona karşı kira gelirini ihtiyacınız olacağını ve kiraya vermek amaçlı ikinci el ev satın almanızı tavsiye etmiştim. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ettikçe insanların ek gelire veya kiraya ihtiyacı olacak. Ev satın alırken ben şahsi olarak sıfır daire almıyorum. Çünkü yüksek maliyetli oluyor. Dubleks ya da 3+1 gibi büyük evler almak yerine eski ve 1+1 daireler alıyorum. 30 – 40 bin lira masraf yapıp kiraya veriyorum. Neden böyle yapıyorum? 1 milyon liraya 3+1 daire alacağıma 2 tane 1+1 daire alıyorum. 2 bin liradan kiraya versem 4 bin lira gelirim oluyor. Böylece kira getirisi daha fazla oluyor. Kitlesel göç 1+1 dairelere talebi artıracaktır” değerlendirmesini yaptı.

iStock-870883988

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE TAVSİYE

İslam Memiş yeni evlenen çiftlere de şu tavsiyede bulundu:
“Bu süreçte yeni evlenen çiftlere de tavsiyem şu şekilde: Bizim kültürümüzde büyük ev var. Ebeveyn banyolu, büyük misafir odalı evler var. Ancak maalesef dünya standartlarına ayak uyduran bir Türkiye ekonomisi kültür de geride bırakmak zorunda kalıyor. Gönül ister ki herkes büyük ev sahibi olsun ancak öyle bir dünya ve Türkiye piyasası yok. Bu nedenle yeni evlenen çiftlerde 1+1 daire almak zorunda kalıyor. Sıfır ve büyük daire alacağım diye beklerseniz zarar edersiniz. Benim nazarımda nakit parası olan, kredi çekme imkânı ya da aile desteği olanların bir an önce ev alması mantıklıdır. Krediler düşsün daha büyük ev alırım hayaline kapılmayın.”

iStock-925115968

“OTOMOBİL FİYATLARI HER AN YÜKSELEBİLİR”

Youtube kanalında konuşan İslam Memiş sıfır ve ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar için şu değerlendirmede bulundu:

“Aralık ayında sık sık araç fiyatları düşecek almayın, araba fiyatlarında balon var uyarılarında bulundum. Dolar kurunun 18 liradan 10 liraya gerilemesi araç Piyasalarındaki yüzde 10’luk köpüğü aldı. Daha sonrada piyasaların kitlenmesiyle hiç kimsenin araba almaması nedeniyle fiyatlar düştü. Son 3 ayda kimse araba alıp satamadı. Petrol ve akaryakıt fiyatları nedeniyle hazırda parası olan da araba almaktan vazgeçti. Sigorta, kasko ve bakım maliyetleri de arttı. Bu yükselişler nedeniyle son 3 - 4 ayda ikinci el araba fiyatlarında yüzde 20’lik bir gerileme oldu. Bundan sonraki süreçte araba fiyatları düşer mi? Sanmıyorum. Benim öngördüğüm yüzde 20’lik düşüş gerçekleşti. Özellikle sıfır araçlarda döviz kurlarının baskılanması tamamlandığında atak yaparsa fiyatlarda yükselecektir. Sıfır araç fiyatlarının yükselmesi an meselesi.”

iStock-1038018070

“DOLAR KURUNA ALDANMAYIN”

İslam Memiş ev ve araba almak isteyen yatırımcının baskılanan dolar kuruna aldanıp dibi beklememesi gerektiğini ifade ederken şu sözlere yer verdi:

''Ev ve araba alacaklar bir an önce alsın. Dolar ve döviz kurlarında yukarı yönlü ataklar bekliyorum. Bu ataklarla birlikte emlak ve araba tekrar toparlanma sürecine girebilir. Aralık ayında sık sık bahsettiğim ikinci el araç fiyatlarındaki yüzde 20’lik gerileme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde araba fiyatlarında yeni zamlar gündeme gelecektir diye tahmin ediyorum.''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir zam haberi daha! Yüzde 36 arttıBir zam haberi daha! Yüzde 36 arttı
Gıda fiyatlarında yeni zamlar kapıdaGıda fiyatlarında yeni zamlar kapıda
Kuyumculardan yeni altın tahmini! Kuyumculardan yeni altın tahmini!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

İlber Ortaylı'dan 'asgari ücret' çıkışı: Yasaklanmalı

İlber Ortaylı'dan 'asgari ücret' çıkışı: Yasaklanmalı

İstanbul'da ulaşıma zam! İşte yeni ücret tarifesi

İstanbul'da ulaşıma zam! İşte yeni ücret tarifesi

Memur ve emekli maaşlarına zam için tarih belli oldu!

Memur ve emekli maaşlarına zam için tarih belli oldu!

Rekor zam! Fiyatı ekmeği de geçti

Rekor zam! Fiyatı ekmeği de geçti

Fed günün başrolünde! Dolar fiyatı için nefesler tutuldu! Herkes saat 21’i bekliyor

Fed günün başrolünde! Dolar fiyatı için nefesler tutuldu! Herkes saat 21’i bekliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sonu korkunç bitti! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmişti

Sonu korkunç bitti! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmişti

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Ahlaksız teklifi ifşa etti! “Sürekli parayı artırdı”

Ahlaksız teklifi ifşa etti! “Sürekli parayı artırdı”

Sevgilisinin ihanetini söyledi! Dövülerek hastanelik oldu

Sevgilisinin ihanetini söyledi! Dövülerek hastanelik oldu

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.