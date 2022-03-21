Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar? 21 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? 21 Mart 2022 Pazartesi

21 Mart Pazartesi dolar kuru ve piyasalarda son durum haftanın ilk gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son kapanışını 14,7896 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,7887 liradan, satış fiyatı ise 14,7905 liradan işlem görmüştü. Bu kapsamda vatandaşlar Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 21 Mart 2022 Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 21 Mart 2022 Pazartesi Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

DOLAR KAÇ TL? 21 MART 2022 PAZARTESİ

Geçtiğimiz gün ilgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösterdi. Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,7887 TL'den, satış fiyatı ise 14,7905 TL'den işlem gördü. 21 Mart güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,41'lik bir değişim yaşayan euro geçtiğimiz gün yukarı yönlü ibreyi gösterdi.

Euro 16,3345 TL alış ve 16,3930 TL satış fiyatına sahip.