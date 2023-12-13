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Dolar karşısında parasını yüzde 50 devalüe edecek! Arjantin'den 'peso' kararı

13.12.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Arjantin'de hükümet, mali krizle mücadele kapsamında, Arjantin pesosunu, dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edeceğini ve kamu harcamalarının kısılacağını duyurdu.

Dolar karşısında parasını yüzde 50 devalüe edecek! Arjantin'den 'peso' kararı

Arjantin basınında çıkan haberde, hükümetin, pesoyu dolar karşısında yüzde 54 oranında devalüe edeceği ve enerji ile ulaşımdaki sübvansiyonları da azaltacağı bildirildi.

Ülkede dün yaklaşık 365,50 Arjantin pesosu olarak kaydedilen dolar kurunun 800 pesonun üzerini görmesi bekleniyor.

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ciddi mali krizle boğuştuklarını ve bunun aşılması için bir takım önlemleri devreye aldıklarını belirtti.

Caputo, enerji ve ulaşım sübvansiyonlarının azaltılacağını vurgulayarak, "Enerji ve ulaştırmaya yönelik sübvansiyonları azaltacağız. Bugün devlet, sübvansiyonlar yoluyla enerji ve ulaşım fiyatlarını çok düşük tutuyor." ifadesini kullandı.

Ülkeyi "zor günlerin beklediğinin" altını çizen Caputo, "Birkaç ay boyunca özellikle enflasyon açısından daha kötü olacağız. Bu şekilde devam edersek, hiperenflasyona gideceğimizden şüpheniz olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Bakanı Caputo, ülkede yoksulluğun yüzde 40 seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, hükümetin, en savunmasız sektörlere yönelik yeni sosyal yardım programları açıklayacağını kaydetti.

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