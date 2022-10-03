Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 3 Ekim 2022 Pazartesi güncel euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar kuru ne kadar, sorusunun yanıtı 3 Ekim Pazartesi günü merak konusu oldu. Birçok kişi 3 Ekim 2022 Pazartesi günü arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 3 Ekim 2022 Pazartesi günü dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...
Önceki kapanışını 18,5527 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5393 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5662 TL'den el değiştirdi.
Dolar/TL yeni haftaya 18,54 ile başladı.
Önceki kapanışını 0,41'lik artışla yapan euro 18,1746 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1380 TL alış fiyatından, 18,2113 TL satış fiyatından işlem gördü.
Euro/TL 3 Ekim 2022 Pazartesi günü 18,20 civarında işlem görüyor.
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