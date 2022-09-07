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Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 7 Eylül 2022 euro ve dolar kuru alış satış fiyatı!

07.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Eylül Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalar Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yarın yapılacak faiz kararı açıklamasını bekliyor. Peki, dolar kuru ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? İşte 7 Eylül 2022 Çarşamba günü euro ve dolar kuru alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 7 Eylül 2022 euro ve dolar kuru alış satış fiyatı!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılacak 'faiz kararı' açıklaması sebebiyle arama motorlarında araştırılıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? İşte 7 Eylül 2022 Çarşamba günü euro ve dolar kuru alış satış fiyatı...

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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2398 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2302 TL ve güncel satış fiyatı 18,2495 TL seviyelerinde seyretti.

7 Eylül Çarşamba günü dolar 18,2311 TL alış, 18,2412 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,11'lik artışla yapan euro 18,0590 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0475 TL alış fiyatından, 18,0707 TL satış fiyatından işlem gördü.

7 Eylül Çarşamba günü euro ise 18,0470 TL alış, 18,0564 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar son dakika
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