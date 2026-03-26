Dolar kurunda son durum! Dolar/TL 44,37 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,3670 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar kurunda son durum! Dolar/TL 44,37 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 44,3310'dan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,3670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 51,3880'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 59,3850'den satılıyor.

Dolar endeksi de yatay seyirle 99,6 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler varlık fiyatlarında volatilitenin yüksek seyretmesine yol açıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta başında yaptığı açıklamada, İran'ın enerji altyapılarına yönelik saldırılara 5 gün ara verildiğini belirtmesini takiben bölgeye binlerce askerin sevk edilmesi, kısa vadede olası bir kara harekatı ihtimalini gündemde tutuyor.

Analistler, bölgeyle ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek varlık fiyatlarında belirgin oynaklıkların oluşabileceği uyarısında bulundu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel çapta enflasyonist baskıları güçlendirebileceğine ilişkin değerlendirmeler sürerken ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşunu koruması bekleniyor.

Para piyasalarında, bankanın yıl genelinde politika faizini sabit tutacağı ihtimalleri güçlü kalırken bazı Fed yetkilileri her ne kadar güvercin mesajlar verse de faiz indirimi olasılıkları büyük ölçüde fiyatlamalardan çıktı.

ABD'de Fed'in politikalarına duyarlılığı yüksek olan 2 yıllık tahvil faizi 3 baz puan yükselişle yüzde 3,93'e, ABD 10 yıllık getirisi de 2 baz puan artışla yüzde 4,37'ye çıktı.

Analistler, bugün ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ilde ev kiraları geriliyor: Yıllık artış oranları yarı yarıya düştü!O ilde ev kiraları geriliyor: Yıllık artış oranları yarı yarıya düştü!
Enerji krizi artık çok yakın! Sözleşmeler iptal ediliyor: "Savaş bugün bitse bile çok uzun sürecek..."Enerji krizi artık çok yakın! Sözleşmeler iptal ediliyor: "Savaş bugün bitse bile çok uzun sürecek..."

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,37
44,37
% 0.06
10:33
Euro
51,41
51,42
% 0.21
10:33
İngiliz Sterlini
59,31
59,35
% 0.09
10:33
Avustralya Doları
30,79
30,81
% -0.02
10:33
İsviçre Frangı
55,97
55,99
% -0.05
10:33
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -1.33
10:30
Çin Yuanı
6,42
6,42
% -0.01
10:32
İsveç Kronu
4,74
4,74
% -0.01
10:33
En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

