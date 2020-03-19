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Dolar ne kadar, bugün (19 Mart) dolar kuru kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2020 07:19 | Son Güncelleme

Ekonomiyle yakından veya uzaktan ilgili herkesin dilindeki soru dolar ne kadar oldu veya ne kadar olur... İşte insanların alım gücünü, ekonominin seyrini direkt etkileyen dolar kuru ile ilgili son haberler, 19 Mart tarihli güncel dolar kuru ve döviz piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar, bugün (19 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar borcu olan, yatırım yapmayı planlayan, birikim düşünen yani bir şekilde dolar kuru ile işi olan herkes dolar ne kadar sorusunun cevabını güncel ve doğru olarak almak istiyor. Dolar kuru ile doğrudan işi olmayıp sadece az çok ekonomiyi takip etmeye çalışanlar için de bu doların kaç TL olduğu önemli bir gösterge.

Peki bugün yani 19 Mart itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

19 Mart itibari ile dolar kuru 6,49 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.

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