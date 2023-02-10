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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 10 Şubat 2023 Cuma euro ve dolar fiyatları canlı takip ekranı

10.02.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euroda son durum 10 Şubat 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş haftanın son işlem gününde güncel fiyatları araştırıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 10 Şubat 2023 Cuma günü güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 10 Şubat 2023 Cuma euro ve dolar fiyatları canlı takip ekranı

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında dolar ve euro ile ilgili güncel fiyatları sorguluyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 10 Şubat 2023 Cuma günü euro ve dolar fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8320 TL'den yaptı.

Dolar 18,8285 TL alış fiyatından , 18,8355 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,1979 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.1927 TL alış ve 20.2032 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar

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