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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? ABD enflasyon verisi öncesi 14 Şubat 2023 Salı Dolar ve Euro fiyatları

14.02.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün (14 Şubat 2023 Salı) açıklanacak olan ABD enflasyon verileri sebebiyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. USD geçtiğimiz gün 18,8434 TL alış, 18,8514 TL satış fiyatından işlem görüyordu. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, ABD enflasyon verisi öncesi 14 Şubat 2023 Salı Dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? ABD enflasyon verisi öncesi 14 Şubat 2023 Salı Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ve euro fiyatlarında son durum, ABD enflasyon verisi ile ilgili yapılacak son dakika açıklaması öncesi merak konusu oldu. 14 Şubat 2023 Salı günü birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatları araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, ABD enflasyon verisi öncesi 14 Şubat 2023 Salı Dolar ve Euro fiyatları ile canlı takip ekranı...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8494 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,8445 TL alış fiyatından işlem gördü. 18,8545 satış fiyatından el değiştirdi.

14 Şubat 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatlarında son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,2393 TL'den yaptı.

Euro 20.2295 TL alış ve 20.2492 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ABD enflasyon oranı Ocak ayı rakamları bugün (14 Şubat 2023 Salı) açıklanacak.

Bahsi geçen açıklama saat 16.30'da yapılacak.

ABD ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

ABD enflasyon oranı açıklamasına göre bir önceki oran yüzde 6.5 olmuştu. Bu ayki beklentiler ise 6.2 şeklinde.

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