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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? FED faiz kararı sonrası 2 Şubat 2023 Perşembe günü euro ve dolar fiyatları!

02.02.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün açıklanan FED faiz kararı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararı merak konusu olmuştu. Beklenen açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapıldı. Öngürüldüğü gibi 25 baz puan artırıldı. Peki bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 2 Şubat 2023 Perşembe gününün güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? FED faiz kararı sonrası 2 Şubat 2023 Perşembe günü euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edildi. FED faiz kararı geçtiğimiz gün saat 22.00'de açıklandı. Piyasaların beklediği gibi 25 baz puanlık bir artış gerçekleşti. Jerome Powell'ın açıklamalarına dikkat çeken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2023 yılında gümüşün önemsenmesi gerektiğini belirterek, "Getirisinin altından daha fazla olacağını tahmin ediyorum" ifadesine yer verdi. Peki bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 2 Şubat 2023 Perşembe günü euro ve dolar fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8099 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.8075 TL'den, satış fiyatı ise 18.8124 TL'den el değiştiriyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,7491 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.7400 TL alış ve 20.7583 TL satış fiyatından işlem görüyor.

FED

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR FİYATLARINDA SON DURUM

Fed yeni yılın ilk faiz kararını 22.00'de açıkladı. Piyasaların beklediği gibi 25 baz puanlık bir artış gerçekleşti. Enflasyonun kısmen gevşediğine dikkat çeken yetkililer faiz artışının devam etmesinin uygun olacağını dile getirdi. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ise 'şahin tonda' yorumlandı.

Kararın ardından dolarda büyük bir hareketlilik görülmedi. Öte yandan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş,

Dolar endeksi (dxy), 102 seviyesinden 100,94 seviyesine geriledi. Yani, uluslararası piyasalarda dolar değer kaybederken altın değer kazanmış oldu. Gram altın tarafında bu yıl için öngörümde bir değişiklik yok. Yıl içerisinde 1.450 lira seviyesi beklentimi hala koruyorum. Ancak kısa vade için ons altında bir geri çekilme yaşanabilir. Ons altında öngörüm 1.880-1.850 dolar aralığı. Bu seviyeye gerilediğinde o gün gram altın kaça tekabül ediyorsa alınmalı. Muhtemelen 1.140 lira seviyesine geri çekilebilir."

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NE ALTIN, NE DE DOLAR! UZMAN İSİM UYARDI: "GÜMÜŞÜN GETİRİSİ DAHA ÇOK OLACAK!"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in gümüşe ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Bu geri çekilmeler kısa vade için alım fırsatı olacaktır. Sonrasında rekorlarını sık tazeleyen bir gram altın karşımızda olacak. Altın/Gümüş rasyosu 81,30’da. Yani, gümüş altına kıyasla daha ucuz. Altınla gümüş almakta ucuz. Bunu fırsata çevirmek gerek. Çünkü 2023’de gümüşün getirisinin altından fazla olacağını tahmin ediyorum. Elinde nakit bulunduran altın yerine gümüşü tercih etmeli. 2022’de gram altın yüzde 43 kazandırırken, gram gümüş yüzde 45 kazandırdı. 2023’de gümüş yine altını tahtından edebilir. Gümüşü daha çok önemsiyorum. Bugün “Altın mı, gümüş mü?” derseniz “Gümüş” derim. Altının ons fiyatında 1.957 dolar, 1.195 lira dirençleri var. Burdan geri dönebilir. Şubat ayında altın fiyatlarında 1.850 dolar, 1.140 lira seviyelerini bekliyor olacağım."

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