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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? Piyasalarda son durum! İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba Euro ve Dolar fiyatları!

28.12.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde (28 Aralık 2022 Çarşamba) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün yüzde 0,07 artışla önceki kapanışını 18,6786 TL'den yapan USD, 18,6736 TL alış, 18,6836 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba günü Euro ve Dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? Piyasalarda son durum! İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba Euro ve Dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatlara ilişkin sorgulama yapıyor.Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba günü Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR? (28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

Dolar önceki kapanışını 18,6786 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,6736 TL alış, 18,6836 TL satış fiyatından işlem gördü

28 Aralık 2022 Çarşamba Dolar ve Euro fiyatlarında son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

euro

EURO KAÇ TL?

EURO önceki kapanışını 19,8868 'den yaptı.

EURO dün 19,8766 TL alış, 19,8970 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "GELECEK YIL RİSKLİ!"

İslamMemiş küresel piyasalarda noel tatili sebebiyle yaşanan sessizliğin 1-2 hafta içinde farklı bir sese dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Enerji krizi, tedarik sorunu, jeopolitik risklere dikkat çeken İslam Memiş, gelecek yılın riskli olduğunu vurguladı.

Sözlerine 2023'ün karmaşık ve belirsiz bir yıl olacağını belirterek devam eden Memiş, Resesyon, enerji ve gıda krizi gibi sorunlara da dikkar çekti.

En büyük riskin küresel borsalarda olacağını söyleyen İslam Memiş, Dolar endeksinde (dxy) gerileme; altın, gümüş, petrol ve paritelerde toparlanmanın süreceğini söyledi. İslam Memiş yaptığı açıklamada "Gram altın ve gümüşte görünüm pozitif." ifadelerini kullandı.

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