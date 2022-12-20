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Dolar ne kadar, Euro kaç TL? Ünlü ekonomist "Göz göre göre geliyor" diyerek uyardı! İşte 20 Aralık 2022 Salı Dolar kurunda son durum!

20.12.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde (20 Aralık 2022 Salı) hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını 18,6409 TL'den yapan USD, geçtiğimiz gün 18,6368 TL alış, 18,6450 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 20 Aralık 2022 Salı Dolar kurunda son durum...

Dolar ne kadar, Euro kaç TL? Ünlü ekonomist "Göz göre göre geliyor" diyerek uyardı! İşte 20 Aralık 2022 Salı Dolar kurunda son durum!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Aralık 2022 Salı günü merak konusu oldu. Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin döviz bazlı getirisi sene balından bugüne dek yüzde 100'ü geçti. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 20 Aralık 2022 Salı Dolar ve Euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR? (20 ARALIK 2022 SALI)

Dolar, önceki kapanışını 18,6409 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,6368 TL alış, 18,6450 TL satış fiyatından işlem gördü

Dolar/TL kurunda son duruma (20 Aralık Salı gününün güncel fiyatlarına) piyasalar açıldığında yer verilecektir.

euro

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro, önceki kapanışını 19,7783 TL'den yaptı.

Euro, dün 19,7714 alış, 19,7853 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN DOLAR UYARISI: "GÖZ GÖRE GÖRE GELİYOR!"

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Selçuk Geçer, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde önemli bir enflasyon olmazsa doların yükselmeyeceğini ifade etti.

Selçuk Gezer yaptığı açıklamada 2023'te dolar kurunun tam olarak 35 TL’ye dayanacağını belirtti.

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