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Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Uzman isim "Şimdi dağılın bakalım!" diyerek açıkladı! İşte 16 Aralık 2022 Cuma günü euro ve dolar fiyatları!

16.12.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum haftanın son işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Çarşamba günü sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Paylaşımında “Yılbaşından bu yana dolar yükselişi yüzde 39!" ifadesini kullanan Geçer'in sözleri olay oldu. Peki, dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 16 Aralık 2022 Cuma günü euro ve dolar fiyatları...

Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Uzman isim "Şimdi dağılın bakalım!" diyerek açıkladı! İşte 16 Aralık 2022 Cuma günü euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum 16 ARalık 2022 Cuma günü arama motorlarında sorgulanıyor. Geçtiğimiz gün Dolar / TL kuru alış fiyatı 18,6348 liradan, satış fiyatı ise 18,6494 liradan el değiştirdi. 16 Aralık Cuma gününün güncel fiyatları ise merak edildi. İşte 16 Aralık 2022 Cuma güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR OLDU? (16 ARALIK 2022 CUMA)

Dolar, önceki kapanışını 18,6421 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,6348 TL alış, 18,6494 TL satış fiyatından işlem gördü.

16 Aralık 2022 Cuma Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro, önceki kapanışını 19,8628 TL'den yaptı.

Euro, dün 19,8293 alış, 19,8964 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

UZMAN İSİMDEN ÇARPICI 'DOLAR' AÇIKLAMASI

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Dolar ile ilgili paylaşımda bulunan Geçer'in sözleri çok konuşuldu.

Selçuk Geçer, çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yılbaşından bu yana dolar yükselişi yüzde 39! Türkiye enflasyonu yüzde 84! Enflasyon TL değer kaybı farkı 45 puan. Bu fark kaynaklı minimum dolar değeri 24 lira. Gerçeklerle kavga ederseniz yarın çok daha ağır bedel ödersiniz. Nokta… Şimdi dağılın bakalım.”

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