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Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar ve Euro kaç lira oldu? 1 Haziran 2022 güncel dolar kuru! Dolar/TL

01.06.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ne kadar? sorusunun yanıtı 1 Haziran 2022 Çarşamba günü, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Piyasalardaki son duruma ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Euro kaç lira? soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba güncel döviz kuru ve detaylar...

Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar ve Euro kaç lira oldu? 1 Haziran 2022 güncel dolar kuru! Dolar/TL

Dolar ve euro'da son durum ve piyasalardaki son dakika gelişmeleri; 1 Haziran 2022 Çarşamba günü de vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar internette; Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Euro kaç lira? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 1 Haziran 2022 güncel dolar kuru...

dolar

DOLAR NE KADAR? 1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Önceki kapanışını 16,4081 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,4021 TL alış, 16,4141 TL satış fiyatından işlem gördü.

1 Hasziran Çarşamba günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,5897 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,5644 TL alış fiyatından, 17,6150 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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