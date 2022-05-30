Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 30 Mayıs 2022 güncel dolar kuru! Dolar/TL

30 Mayıs 2022 Pazartesi günü, 'dolar ne kadar?' sorusunun yanıtı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı sonrası açıklamada bulunan ekonomist Meriç Köyatası'nın sözleri sonrası merak edildi. ‘keriz silkeleme’ operasyonunun yapılacağını açıklayan Köyatası, tahminlerimin arkasında olduğunu belirtti. Vatandaşlar ve yatırımcılar internette; Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 30 Mayıs 2022 güncel dolar kuru...



​

DOLAR NE KADAR? 30 MAYIS 2022 PAZARTESİ

​

Önceki kapanışını 16,3203 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,3166 TL alış fiyatından, 16,3240 TL satış fiyatından işlem gördü.

30 Mayıs Pazartesi günü güncel Dolar/TL bilgisi ile Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,5721 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,5460 TL alış fiyatından, 17,5983 TL satış fiyatından işlem gördü.

