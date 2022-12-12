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Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 12 Aralık 2022 Pazartesi güncel euro ve dolar fiyatları!

12.12.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro / TL'de son durum haftanın ilk işlem gününde (12 Aralık 2022 Pazartesi) hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan İslam Memiş gram altının bin 84 TL olması ile birlikte tüm zamanların rekorunu kırdığını belirtip yatırımcıya daha da fiyatlanacağı yönünde uyardı. Peki, bugün dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte 12 Aralık 2022 Pazartesi güncel euro ve dolar fiyatları...

Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 12 Aralık 2022 Pazartesi güncel euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum 12 Aralık 2022 Pazartesi günü merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışını 18,640 TL'den yapan USD; geçtiğimiz gün 18,6375 TL alış, 18,6466 TL satıış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte 12 Aralık 2022 Pazartesi günü euro ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR OLDU? (12 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

Dolar, önceki kapanışını 18,640 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,6375 TL alış, 18,6466 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar/TL kuru ve Euro'da son duruma bugün (12 Aralık Pazartesi) piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro, önceki kapanışını 19,6117 TL'den yaptı.

Euro, dün 19,5900 alış, 19,6334 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN 'ALTIN' YORUMU: "FİYATLAR YÜKSELECEK!"

Pra Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in faiz artırım sürecini bitireceği yönündeki beklentiler sonrası Ons altının son 5 ayın en yüksek rekorunu gördüğünü işaret etti ve yatırımcılara uyarıda bulundu.

İslam Memiş fiyatların daha da artacağını belirtti.

Güncel altın fiyatları! 12 Aralık 2022 Pazartesi Güncel altın fiyatları! 12 Aralık 2022 Pazartesi

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