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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 17 Kasım 2022 Perşembe güncel euro ve dolar fiyatları!

17.11.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan bugün altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Önceki kapanışını 1.060,11 TL üzerinden yapan gram altın 1.055,54 liradan alınıyor, 1.055,73 TL'den satılıyor. Peki, Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe günü güncel euro ve dolar fiyatları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 17 Kasım 2022 Perşembe güncel euro ve dolar fiyatları!

Dolar ve Euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Geçtiğimiz gün USD 18,6022 TL alış, 18,6359 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe günü güncel euro ve dolar fiyatları ile ilgili detaylar...

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DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar önceki kapanışını 18,6155 TL'den yaptı. Geçtiğimiz gün 18,6063 alış fiyatından işlem gören Dolar, 18,6247 TL satış fiyatından el değiştirdi.

17 Kasım Perşembe günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir.

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EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 19,3204 TL'den yaptı. Euro dün, 19,3056 TL alış, 19,3354 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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