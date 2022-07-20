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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 20 Temmuz Çarşamba 2022 güncel dolar kuru!

20.07.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları 20 Temmuz Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yurt dışına çıkmanın planını yapan kişiler ve merkezi yurtdışında bulunan yabancı kaynaklı e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacak olan vatandaşlar da internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 20 Temmuz 2022 güncel dolar - euro fiyatları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 20 Temmuz Çarşamba 2022 güncel dolar kuru!

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, elinde dolar yatırımı tutan birçok kişi tarafından merak edildi. Çok sayıda vatandaş konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 20 Temmuz 2022 güncel dolar - euro fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını yüzde 0,09'luk düşüşle 17,5423 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,5402 ve güncel satış fiyatı 17,5445 seviyelerinde seyretti.

Dolar / TL 20 Temmuz Çarşamba günüs pot piyasada alış fiyatı 17,5889 TL, satış fiyatı 17,6013 TL seviyesinde işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,21'lik yükselişle yapan euro 17,9828 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,9590 TL alış fiyatından, 18,0068 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL 20 Temmuz Çarşamba günü ise aynı saatlerde 17,9631 lira alış fiyatı, 17,9687 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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