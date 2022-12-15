Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte FED faiz kararı sonrası 15 Aralık 2022 Perşembe euro ve dolar fiyatları!

Dolar / TL'de son durum, dünkü FED faiz kararı açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası, politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Peki Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 15 Aralık 2022 Perşembe euro ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR OLDU? (1 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

Dolar, önceki kapanışını 18,6261 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,6215 TL alış, 18,6309 TL satış fiyatından işlem gördü.

15 Aralık 2022 Perşembe günü Dolar/TL ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro, önceki kapanışını 19,8604 TL'den yaptı.

Euro, dün 19,8253 alış, 19,8957 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.



