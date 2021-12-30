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Dolar neden yükseliyor? Dolar daha yükselir mi, düşer mi? Bakandan açıklama!

30.12.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükûmetin yeni ekonomi programı ve TL mevduatlı döviz hesabı hamlesiyle tarihî rekor seviyelerini gördükten sonra büyük düşüş yaşayan dolar fiyatları, yeniden yönünü yukarı çevirdi. ABD doları, 30 Aralık 2021 Perşembe gününe 13,32 TL seviyelerinden başladı. Euro ise 15 TL bandını aşarken, İngiliz sterlini de 18 TL'lerden alıcı buluyor.

29 Aralık 2021 Çarşamba günü (Dün) CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ekonomiye ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Nebati, ‘’Dolar neden yükseliyor, Dolar daha yükselir mi, düşer mi?’’ sorularına yanıt vermişti. Doların 18 TL’lerden 12-13 TL’lere kadar gerilediğini anımsatan Nebati, radikal bi şekilde düşüşlerin ardından yukarı, aşağı oynaya oynaya döviz kurlarının kendi dengesine gireceğini savunmuştu.

DOLAR, EURO VE STERLİN ŞU AN NE KADAR?

30 Aralık 2021 Perşembe günü dolar 13,32 TL, euro 15 TL ve sterlin ise 18 TL seviyelerinde yer alıyor.

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Doların 18 TL’lerin üstünden 12-13 TL’lere geldiğini yineleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir önceki gün yaptığı açıklamasında doların 18 TL’ye doğru giderkenki rakamların yukarı doğru sürekli değiştiğini kaydederek, o dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı biçimde, bunun salınımlarının çok hafif gelmesinin beklenmeyeceğini belirtmişti.

DOLAR DAHA YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Bu salınımların yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine gireceğini savunan Bakan Nebati, önceki gün ya da geçen günlerden 11,5 TL’den doları Türk lirası mevduata çevirip Merkez Bankası'na verenlerin olduğunu ifade etmişti.

Nebati, ‘’Canı yanıyor mu? Yanmıyor. Vadeli Türk lirası mevduatı olan yükselişten etkilenmeyecek. 12 Türk lirasıyla açıklayanlar 3-5 gün sonra daha düşük rakama geldiğinde parası karşılanıyor. Dolar çıktı mı gitti mi geldi mi diye bir sorunları kalmadı. Bize 'Hiçbir şeye müdahale etmeyin' diyorlar. Serbest piyasa bu değil. Biz de ülkenin serbest piyasa koşulları dışındaki eylemlerinin doğru olmadığını söylüyor, ikaz ediyor, gereğini yapıyoruz.’’ ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürmüştü;

‘’Bu salınım çok uzun sürmeyecek. 3 ay süre ile açıkça Türkiye'nin makroekonomik göstergeleriyle bağdaşmayan, yapay bir fırtına estirildi. Dolar 18 liralara kadar geldi. 20 Aralık önemli bir gündür, Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı. Vatandaş bir yarışa girdi ve dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz dış saldırı yapılacak bütün yolları kapattık. Çok net şekilde işimize hakimiz.’’

"TÜRKİYE'DE HERKES DOLARA BAKAR"

‘'Müdahalede bulunulmadığının kanıtı var. Bir süre sonra bunlar açıklanıyor zaten. 3 ay sonra ortaya çıkacak. Doların yükseldiği falan yok. Bu, salınımların kendi haline gelmesi. Küçük yatırımcılar çarpıldı. Kılavuzları doğru değildi; sosyal medya, troller, siyasal partilerin temsilcileri... Bunlar sadece AK Parti iktidarına ve cumhurbaşkanımıza zarar vermek için köpürttükçe köpürttüler. Bir siyasal iktidar, seçime 1.5 yıl var, seçime giderken dövize yükseltmeyi göze alır mı? Almaması gerekir çünkü Türkiye'de herkes dolara bakar.’’


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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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