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Dolar, petrol, altın fiyatları... Küresel piyasalarda savaş belirsizliği devam ediyor!

01.03.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizlikler ve düşük risk iştahıyla karışık bir seyir izleniyor. dün yüzde 1,15 yükselen altının ons fiyatı, bugün yatay seyirle 1.907 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 98,5 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dolar/ruble paritesi ise 105 seviyelerinden güne başladı.

Dolar, petrol, altın fiyatları... Küresel piyasalarda savaş belirsizliği devam ediyor!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Dün, iki ülke yetkilileri Ukrayna'nın Belarus sınırında görüşürken, görüşmeden henüz olumlu bir sonuç alınamadı. Dünya genelinden Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarına Avustralya'da katılırken, birçok şirket ise Rusya'daki yatırımlarından çıkma kararı aldı.

Analistler, küresel bazda Rus şirketlerine karşı alınan tavrın oldukça yıkıcı olabileceğini hatırlatarak, Rusya'nın MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceğine ilişkin haberlerin de dikkatleri bu noktaya yönelttiğini kaydetti.
Öte yandan, Rusya Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkartırken, Moskova borsasının da hafta boyunca kapalı kalacağını duyurdu.

AVRUPALI ŞİRKETLER RUS ORTAKLIKLARINI TEK TEK SONLANDIRIYOR

Avrupa pay piyasalarında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle satış ağırlıklı seyir sürüyor. Avrupalı şirketler Rus şirketleriyle ortaklıklarını sonlandırma kararı almaya devam ederken, bu şirketlere son olarak Shell katıldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın bazı Avrupalı yan kuruluşlarının batış noktasında veya batma olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

RUBLE DOLARA KARŞI TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE

Dolar/ruble paritesi ise 114 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 29 artarak 107,8 seviyesinden tamamladı. Parite, yeni güne 105 seviyelerinden başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve ülke dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklandı. ABD'de ise Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi de planlamadıklarını açıkladı.
Analistler, küresel piyasalarda belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkisini sürdürdüğünü kaydederek, güvenli liman varlıklara talebin hala yüksek olduğunu ifade etti.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle petroldeki sert yükseliş sonrası ABD’nin stratejik petrol rezervlerini kullanmayı değerlendirdiğine dair söylentiye rağmen petrol fiyatları yükselişini sürdürdü Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 98,5 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATINDA RUSYA BASKISI

Altın, Rusya'nın finansal yapısını hedef alan yaptırımlar sonrası güvenli varlıklara talebin artmasıyla kazançlarını korudu. Yatırımcılar büyüme endişelerinin artması sonrası yatay seyreden emtianın yükselişine devam etmesini bekliyor. Söz konusu gelişmelerle dün yüzde 1,15 yükselen altının ons fiyatı, bugün yönünü hafif aşağı çevirerek 1.905 dolardan alıcı buluyor.

Analistler spot altın için destek seviyesi olarak 1886 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar, direnç olarak ise 1928 dolar/ons seviyesi gösteriliyor. Buranın aşılması halinde 1954 dolar/ons seviyesine kadar hareket olabilir.

GRAM ALTIN

Geçtiğimiz salı günü 920 lirayı gören gram altın bugün 847,22 liradan işlem görüyor.
çeyrek altın bugün 1.375 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.409 lirada bulunuyor. Cumhuriyet altını ise 5 bin 490 liradan geri alınırken, 5 bin 618 liradan da satışa sunuluyor.

DOLARDA OKLAR YEŞİL

Dün günü yüzde 0,33 artışla 13,8415’ten tamamlayan dolar/TL ise bugün 13,87 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL 15,50 liranın altında seyrederken, Euro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1200'den alıcı buluyor.


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