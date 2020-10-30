Dolar/TL'den yeni rekor geldi

Yurt içi piyasalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle verilen 1,5 günlük aranın ardından hareketli bir gün geçiriyor. Yoğun veri akışının takip edildiği günde dolar/TL öğle saatlerinde 8,3531'le rekor seviyelerini güncelledi. Piyasa açılış dakikalarına yakın Merkez Bankası'ndan gelen yeni sıkılaştırma hamlesiyle dolar/TL, 8,2670'e kadar çekilmişti. Sonrasında gelen tepki alımlarıyla birlikte kur gün ortasında 8,3531'le tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Dün 9,7811 ile rekor kıran euro/TL de benzer hareketlerle 9,66'ya kadar çekildikten sonra 9,75'lerden el değiştiriyor.

