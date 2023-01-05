Dolar/TL rekor seviyeyi test etti! Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseliyor mu?

Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseliyor mu? Yatırımlarını dolar alarak değerlendiren ya da değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar dolardaki hareketlilikleri dikkatle takip ediyor. Son olarak dolar/TL kurunda dikkat çeken bir hareketlilik oldu. Buna göre, dolar/TL 18,78'i geçip yeni rekor seviyeyi gördü.

DOLAR NE KADAR?

Saat 12.35 itibarıyla dolar/TL 18,76 seviyelerinden işlem görüyor.

Borsada ise yüzde 4'e varan kayıplar olurken piyasaların hızlı tepki vermesiyle kayıplarda toparlanma olduğu görüldü. Gün içi en düşük seviye 5270 puan olarak görüldü. Öte yandan endeksteki düşüşle alakalı olarak aralık sonunda SPK'nın yayımladığı ve para piyasası fonlarının Pay Senedi Repo Pazarı'nda ters repo sözleşmesi yapmasına yasak getirilmesi ile bu sözleşmelerin teminat gösterilip kredili işlem yapılamayacak olmasının etkilerinin hissediliyor olduğu ifade edildi.

Ayrıca yılbaşının ardından piyasada kar satışlarının başlamasıyla beraber algoritma işlemlerinin de ivmeye katılıp satışları biraz daha derinleştirmiş olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Öte yandan halka arz takviminin de yatırımcıların yaptığı tercihlerde etkili olduğu belirtiliyor.



