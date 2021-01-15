Dolar ve altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Uzmanlardan altın fiyatları yorumları ve beklentileri! Güncel altın grafiği!

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikası desteğinin devam edeceğini belirtmesiyle altın fiyatları yükselişe geçti. Powell Fed’in devasa varlık programını miktar olarak azaltmak için henüç erken olduğunu açıklayarak bu durumun “şimdi zamanı değil” diye ifade etti. Ayrıca Powell politika faizinin bu süreçte yükseltilmeyeceğini ve varlık alım programı azaltılacağı zaman politika yapıcılarını bunun sinyalini vereceğini vurguladı. Bu süreçte yükselişe geçen altın fiyatları ilerleyen zamanlarda nasıl bir yön izleyecek merak ediliyor. Altın yatırımcıları yapılan açıklamaların ardından gözlerini analistlerin altın beklentilerine çevirdi. Peki altın fiyatları yükselir mi yoksa düşer mi? İşte uzmanların güncel altın değerlendirmeleri... ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDER Mİ? Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketini Kongre’nin onayına sunacağını açıklamasıyla birlikte Cumhuriyetçilerin sunulan pakete itirazı olabilir. Pakette yer alan devlet ve yerel hükümet yardımı Demokratçilerin önceliği olarak görülebilir. Bu sebeple Cumhuriyetçiler sunulan paketi onaylamayabilir. Açıklamayla birlikte yükselişe geçen altın fiyatları, teşvik paketi onayı alınmazsa tekrar dalgalı seyir izleyebilir. Australia New Zealand Banking Group Emtia Stratejistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari güncel altın beklentisini aktarırken, altının yükselişinin riskli varlıkların değerlenmesi ve yükselen tahvil faizleri ile sınırlanabileceğini ifade etti. Kumari, teşvik paketi beklentileri, düşük reel faiz oranları ve ABD dolarının altın fiyatlarını destekleyebileceğini açıklayarak; "Varlık alım programı ile ilgili gelişmeler bu yılın baskılayıcı haberleri olacak." dedi.

"ALTIN SÜREKLİ YÜKSELİŞ HALİNDE OLABİLİR" InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu güncel altın yorumunda, üçüncü kez tartışılan mali yardım paketlerine değindi. Topçu, mali yardım paketleirnin 1 trilyonun üstünde olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aylık 120 milyar dolarlık finansal varlık alımlarının da yıl sonuna kadar sürmesi durumunda altında sürekli bir yükseliş olabileceğini açıkladı. Topçu altın beklentisine şöyle devam etti; "Altının ons fiyatı 2021 yılı Ocak ayında 1.818 dolar dip noktasından sekmiş durumda. Şu sıralar 1.840 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ABD’deki kongre baskınının hemen ardından çıkan karışıklıkların ortasında 8 Ocak günü yüzde 4 değer kaybeden değerli metalde gündem, mali yardım paketleri…" ifadelerini kullandı. Ons altında 1865 dolar baskısı... Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte uzmanların altın beklentileri! ONS ALTIN’DA YÜKSELİŞLER SINIRLI KALABİLİR Ziraat Yatırım altın değerlendirmesine Fed Başkanı Powell'ın güvercin bir tutum sergilediğini belirterek, Biden'in paylaştığı yeni koronavirüs paketinin ardından bugün kar realizasyonları niteliğinde hareketler gözlenebileceğini belirtti. Altın değerlendirmeleri açıklamasına ; "Halihazırda 1.842 dolar seviyesinden geçen 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışan değerli maden ise hafif alıcılı. Ancak, alımların güçlü olmaması ve Dolar'daki dirençli görüntü nedeniyle Ons Altın'da yükselişler sınırlı kalabilir. Sıralı dirençler 1.863 dolar ve 1.875 dolar seviyelerinde. Diğer yandan, 1.842 dolar desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.829 dolar ve 1.817 dolar sıralı destekler olarak izlenebilir." diyerek devam etti.

ONS ALTINDA 1864 DOLAR KRİTİK SEVİYE Şeker Yatırım güncel altın fiyatları beklentisinde yukarı yönlü hareketlerde 1864 dolar direnci geçilemediği sürece sarı metalde satış baskısının artmasının bekleneceğini öngördü. Bu durumda 1840 dolar ve 1825 dolar seviyeleri test edilmek istenebileceğini paylaşan Şeker Yatırım açıklamasına;" Alımların kuvvetlenmesi durumunda ise 1864 dolar noktasının ardından 1875 dolar seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir." diyerek devam etti. "TEŞVİK PAKETLERİ ALTIN FİYATLARINI ŞEKİLLENDİRECEK" 2021 yılına dalgalı seyirle başlayan altın fiyatları için uzmanlar tahminlerini belirtiyor. Altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini söyleyen uzmanların yorumları yatırımcıların dikkatinden kaçmıyor. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya güncel altın tahminini belirtirken altın fiyatlarının ok gibi gerildiğini belirterek, Powell ve Biden'ın altın yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmazsa altının yüksek seviyelere doğru fırlayabileceğini belirtti. Moya açıklamasına; " Yılın ilk yarısında teşvik paketi altın piyasalarını şekillendirirken ikinci yarısında enflasyon piyasaları şekillendirecek." diyerek devam etti.