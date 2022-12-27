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DOLAR VE ALTINI OLANLAR DİKKAT! 27 Aralık 2022 DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? Uzman isimden 'fırtına' uyarısı

27.12.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in ekonomiye ilişkin uyarıda bulunmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Piyasaların fırtına öncesi sessizliğe büründüğünü ifade eden İslam Memiş'in açıklamasında verdiği detaylar dikkat çekti. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 27 Aralık 2022 Salı günü Dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR VE ALTINI OLANLAR DİKKAT! 27 Aralık 2022 DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? Uzman isimden 'fırtına' uyarısı

Dolar geçtiğimiz gün haftaya hareketli başladı. Önceki kapanışını 18,6877 TL'den yüzde 0.22 artışla gerçekleştiren USD, 18,6710 TL alış, 18,7045 TL satış fiyatından işlem gördü. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalara ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulundu. Peki bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 27 Aralık 2022 Salı günü Dolar ve Euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR? (27 ARALIK 2022 SALI)

Dolar önceki kapanışını 18,6877 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,6710 TL alış, 18,7045 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar ve Euro'da son duruma piyasalasr açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

euro

EURO KAÇ TL?

EURO önceki kapanışını 19,9194 'den yaptı.

EURO dün 19,8663 TL alış, 19,9726 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR VE ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN FIRTINA UYARISI

İslamMemiş küresel piyasalarda noel tatili sebebiyle yaşanan sessizliğin 1-2 hafta içinde farklı bir sese dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Enerji krizi, tedarik sorunu, jeopolitik risklere dikkat çeken İslam Memiş, gelecek yılın riskli olduğunu vurguladı.

Sözlerine 2023'ün karmaşık ve belirsiz bir yıl olacağını belirterek devam eden Memiş, Resesyon, enerji ve gıda krizi gibi sorunlara da dikkar çekti.

En büyük riskin küresel borsalarda olacağını söyleyen İslam Memiş, Dolar endeksinde (dxy) gerileme; altın, gümüş, petrol ve paritelerde toparlanmanın süreceğini söyledi. İslam Memiş yaptığı açıklamada "Gram altın ve gümüşte görünüm pozitif." ifadelerini kullandı.

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