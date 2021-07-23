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Dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 23 Temmuz Cuma dolar ve euro fiyatları!

23.07.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda sergilediği yükseliş grafiğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dolar ve euro fiyatları, birkaç gündür yaşadığı düşüşle gevşemeye başladı. Türkiye’deki iç dinamikler ile yurtdışında yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelere paralel olarak hareketlerini sürdüren dolar ve euro fiyatları, 23 Temmuz Cuma gününe yatay bir seyirle başladı.

Dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 23 Temmuz Cuma dolar ve euro fiyatları!

Geçtiğimiz aylarda 8,70 Türk lirası bandını da aşan dolar fiyatları, euro ve pound (Sterlin) ile birlikte düşüş trendi içerisine girdi. İç ve dış piyasalardaki gelişmelere paralel olarak hareket eden dolar, euro ve sterlin fiyatları, yatırımcıların radarında bulunuyor.

23 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 8,5609 Türk lirası

Dolar satış: 8,5631 Türk lirası

EURO NE KADAR?

Euro alış: 10,0799 Türk lirası

Euro Satış: 10,0922 Türk lirası

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,7833 Türk lirası

Pound satış: 11,8023 Türk lirası

8,50 TL SEVİYESİNE DİKKAT!

Türkiye'nin ünlü yatırım şirketleri dolar kurunun yakın zaman içerisinde 8,57 Türk lirasının üzerine çıkmadığı müddetçe sert bir yükseliş hareketi sergileyemeyeceği ile ilgili hemfikir oldu. Olası düşüşlerde ise 8,50 Türk lirası seviyesinin çok kritik bir anlamı yer alıyor. Bu seviyenin aşağısına çekilme yaşanması durumunda dolarda başka şartlar etkili olacak.

HEDEF 8,25 TÜRK LİRASI OLACAK

Dolar kurunun 8,50 Türk lirasının altına inmesiyle kurdaki düşüş eğilimi bundan sonra net bir biçimde kendisini gösterecek. Bu seviyenin ardından da asıl hedef 8,25 Türk lirası olacak. Dolar endeksinde yaşanan değişimler, ABD ekonomisinden gelen diğer veri akışlarıyla dolarda TL lehine bir görüntünün bir süre daha sürmesi bekleniyor.

FED KARARLARI BEKLENİYOR

27 ve 28 Temmuz tarihleri, doların yönünün belirlenmesi amacıyla önemli bir zaman dilimi olacak. ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı toplantılarını bu tarihlerde yapacak.

FED toplantılarından temmuz ayında sürpriz kararların çıkma ihtimalinin olduğu vurgulanırken, yüksek enflasyon karşısında alınacak pozisyon, varlık alımlarının sona erdirilip erdirilmeyeceği, faizlerin arttırılıp arttırılmayacağı gibi soruların yanıtları, dolar kurunun fiyatlamasını direkt olarak etkili olacak.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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