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Dolar ve Euro düştü! Zincir marketler peş peşe duyurdu... BİM'den indirim açıklaması

28.12.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre dövizde yaşanan düşüş marketlerdeki ürün fiyatlarına da yansımaya başladı. Dev market zincirleri de ürünlerde indirim yaptığını peş peşe duyurdu. Tarım Kredi, Şok, CarrefourSa ve Migros'tan da indirim açıklaması gelmişti. Bugün Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), bazı ürünlerinde yüzde 8 ile 40 arasında indirime gidildiğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Dolar ve Euro düştü! Zincir marketler peş peşe duyurdu... BİM'den indirim açıklaması

Son dakika haberi: Dövizde yaşanan yükseliş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla düşüşe geçti. Dolar ve Euro'da yaşanan düşüş sonrası yaşanan olumlu tablo, marketlerdeki fiyatlara da yansımaya başladı.

Fiyat artışları konusunda en fazla eleştirilen kesimlerin başında yer alan market zincirlerinden ise bugün peş peşe indirim açıklamaları gelmeye başladı. İşte marketlerin indirim açıklamaları...

BİM'DEN ÜRÜNLERDE İNDİRİM AÇIKLAMASI

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) sitesinden yaptığı duyuruda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'tan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi.

Şirket önümüzdeki dönemde fiyat ve maliyet ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti.

MİGROS’TA İNDİRİMLER RAFLARA YANSIDI

Migros'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada;

"Girdi düşüşü beklemeden tedarik edilen meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı.

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.

Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimlerin daha da etkinleşeceği vurgulanan açıklamada, "Üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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İLK İNDİRİM TARIM KREDİ'DEN

Dolardaki düşüş sonrası marketlerden ilk elini taşın altına sokan Tarım Kredi olmuştu. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini söyledi. Dün yapılan çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimleri fiyatlara yansıttıkları belirten Yıldırım, "Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık" dedi.

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ŞOK MARKETLER'DEN İNDİRİM ADIMI

Tarım Kredi marketlerinin ardından ŞOK Marketler zinciri de indirime gitti.

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

ŞOK Marketler'de 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya indirildi.

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CARREFOURSA DA İNDİRİME GİTTİ

Önde gelen Market zincirlerinden bir diğeri olan CarrefourSa’da ürünlerinde indirime gittiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada aralarında süt, yağ, çay, pirinç, tuvalet kâğıdı, ıslak mendil gibi ürünlerin yer aldığı yaklaşık 30 temel üründe yüzde 10 ila 30 arasında indirim uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan CarrefourSa tedarikçilerine gönderdiği mailde “Döviz kurlarında yaşanan ani düşüşün ardından kamuoyunda fiyatlarda indirime gidilmesi yönünde güçlü bir beklenti gözlemliyoruz. Mevcut ekonomik koşullarda, tüketici lehine fiyat değişimi ve sonucunda ürün fiyatlarına yansıyacak indirimlerin hayata geçirilebilmesi için sizlerin yapıcı desteğini bekliyoruz.

Ürünlerimizi müşterilerimize doğru fiyatlarla sunabilmek için sizlerden şirketimiz açısından uygulamakta olduğunuz mevcut tedarik fiyatlarınızı 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki döviz kurlarına göre güncellemenizi önemle rica ediyoruz. Sizlerden alacağımız fiyat indirimlerini derhal fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.

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