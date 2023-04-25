FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ve euro için de geçerli olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı: Vergi istisnası…

Dolar ve euro için de geçerli olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı: Vergi istisnası…

25.04.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurumlar vergisi istisnasının, kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dolar ve euro için de geçerli olacak! Resmi Gazete’de yayımlandı: Vergi istisnası…

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

dolar (8)

Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14. maddesine ilişkin düzenleme, kurumların en az 3 ay vadeli kur korumalı mevduatlarından (KKM) elde edilen kazançları, kur farkı kazançları ile faiz ve kâr payı kazançlarının kurumlar vergisinden muaf tutulmasına yönelik hükümler içeriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kredi kartı kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsinizKredi kartı kullananlar dikkat! O parayı geri alabilirsiniz
Akkuyu NGS’de geri sayım! Bir ilk olacak, sadece 3 gün kaldıAkkuyu NGS’de geri sayım! Bir ilk olacak, sadece 3 gün kaldı
Vaatler sonrası dikkat çeken sözler: Kazanırsa...Vaatler sonrası dikkat çeken sözler: Kazanırsa...
Anahtar Kelimeler:
vergi dolar

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Tam o anda ekran karardı! "Son gün karar aldık"

Tam o anda ekran karardı! "Son gün karar aldık"

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

Gümrük vergisi yeniden 0'dan yüzde 130'a çıkıyor!

Gümrük vergisi yeniden 0'dan yüzde 130'a çıkıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Togg için özel kredi geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Togg için özel kredi geliyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.