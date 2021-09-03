Dolar ve euro ne kadar? 3 Eylül dolar ve euro fiyatları!

Dolar, euro ve sterlinde düşüş yaşanıyor. Piyasalar yurt içinde bugün enflasyon verilerine kitlendi. Ağustos ayı enflasyon rakamları bugün TÜİK tarafından açıklanacak. İşte 3 Eylül Cuma gününe dair dolar ve euro fiyatları…
Piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) saat 10.00'da açıklayacağı 2021 Ağustos enflasyon verilerine odaklanırken, dolar 8,30 TL’nin altındaki seyrine devam ediyor.
Spot piyasada dolar alış fiyatı 8,2820 Türk lirası, satış fiyatı 8,2920 Türk lirasından işlemlerini sürdürüyor.
Euro ise aynı dakikalarda 9,8418 Türk lirası alış fiyatı, 9,8448 Türk lirası satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz sterlini ise 11,47 TL bandında hareket ediyor.
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