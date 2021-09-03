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Dolar ve euro ne kadar? 3 Eylül dolar ve euro fiyatları!

03.09.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro son dönemlerdeki düşüşüyle dikkat çekiyor. Döviz kurları, 3 Eylül Cuma günü enflasyon verilerine odaklandı. Döviz kurlarının ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre nasıl hareket edeceği merak konusu…

Dolar, euro ve sterlinde düşüş yaşanıyor. Piyasalar yurt içinde bugün enflasyon verilerine kitlendi. Ağustos ayı enflasyon rakamları bugün TÜİK tarafından açıklanacak. İşte 3 Eylül Cuma gününe dair dolar ve euro fiyatları…

3 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLIN FİYATLARI!

Piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) saat 10.00'da açıklayacağı 2021 Ağustos enflasyon verilerine odaklanırken, dolar 8,30 TL’nin altındaki seyrine devam ediyor.

Spot piyasada dolar alış fiyatı 8,2820 Türk lirası, satış fiyatı 8,2920 Türk lirasından işlemlerini sürdürüyor.

Euro ise aynı dakikalarda 9,8418 Türk lirası alış fiyatı, 9,8448 Türk lirası satış fiyatıyla el değiştiriyor.

İngiliz sterlini ise 11,47 TL bandında hareket ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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