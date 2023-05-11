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Dolar yatırıcımcıları dikkat! Uzman isim uyardı: "Haziran ayında her şey değişecek!" İşte 11 Mayıs 2023 dolar ve euro fiyatları

11.05.2023 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri ABD enflasyon oranı açıklaması sonrası 11 Mayıs 2023 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Yıllık olarak ise enflasyon yüzde 4,9 olarak kaydedildi. Öte yandan Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş'te döviz kurunu takip edenlere kritik bir uyarıda bulunarak Haziran ayını işaret etti. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte dolar ve euro fiyatları...

Dolar yatırıcımcıları dikkat! Uzman isim uyardı: "Haziran ayında her şey değişecek!" İşte 11 Mayıs 2023 dolar ve euro fiyatları

Dolar fiyatı haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. ABD'de FED'in para politikası patikası açısından kritik önemdeki enflasyon verileri geçtiğimiz gün açıklandı. Ülkede tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış gösterdi. Enflasyon senelik olarak ise enflasyon yüzde 4,9 olarak kaydedildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş elinde dolar olanlara seslendi. "Yatırım araçlarında keskin bir yön kırılımı olmadı. Enstrümanlarda aynı bant aralıkları hâlâ geçerli." diyerek Haziran ayını işaret etti. İşte, 11 Mayıs 2023 Perşembe dolar ve euro fiyatları...

"FED DOLAR KARŞISINDAKİ HER ŞEYE SON BİR TOKAT VURMAYI PLANLIYOR"

Dolar yatırımcılarını ilgilendiren bir açıklamada bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "FED ve ECB, piyasaların 25 bp faiz artırım beklentisini karşıladı ama beklenilen aksiyon oluşmadı." dedi.

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ!

TV100'deki yazısında yatırım araçlarında keskin bir yön kırılımı olmadığını ifade eden Uzman isim, ikinci baskılanmanın da şimdiden planlandığını belirtip Merkez Bankaları'nın 1 ay daha baskılama sürecine devam edeceklerini ifade etti.

Uzman isim resesyonun kaçınılmaz olduğunu belirtip "Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor." ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre 3-4 hafta sonra dolar karşısında her şeyi destek seviyelerine çekilecek, Haziran sonuna kadar baskılama devam edecek.

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.5427 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.5385 liradan, satış fiyatı ise 19.5470 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.17'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4668 TL'den yapan euro şu anda 21.4524 TL alış ve 21.4813 TL satış fiyatına sahip.

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