DOLAR yatırımcıları DİKKAT! 25 Ocak 2023 dolar ne kadar, euro kaç TL? Uzman isimden kritik uyarı: "25 TL'yi görecek"

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 25 Ocak 2023 Çarşamba günü birçok kişi tarafından merak edildi. Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öte yandan önceki kapanışını 1.171,07 TL'den yapan gram altın bugün 1.167,68 TL alış, 1.167,88 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 25 Ocak 2023 Çarşamba günü 7.696,00 TL alış, 7.796,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 25 Ocak 2023 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8044 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.8003 liradan, satış fiyatı ise 18.8087 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 20.5914 TL'den yapan euro şu anda 20.4840 TL alış ve 20.4990 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR 25 TL'Yİ GÖRECEK Mİ?

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 'Dolar 25 lira olacak mı?' sorusunu yanıtladı.

Başaran, sosyal medya hesabındsn yaptığı açıklamada doların bir gün 25 TL'ye yükseleceğini fakat parasını dövizde tutanların zarar edeceğini ifade etti.

İşte Mert Başaran'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamalar:

'Sürekli dolar 25 olacak mı?' diye soruluyor. Evet arkadaşlar dolar 25 lira olacak. 30 lira da olacak. Simit fiyatları da, mesela tuvalet fiyatları da artacak. Burada sıkıntı şu ekonomistler 5 yıldan beri her hafta, doların 25 lira olacağını söylüyorlar. Doların yüzde 30 oranında artması söz konusu enflasyon ortamında normal bir durumdur. Dolar bir gün 25-26 lira olacak. Doları olanlar para kazandığını düşünecek. Ama öyle değil. Dolar çok artınca hiçbir şeyi aynı fiyattan alamıyorsunuz. Dolar tuttuğunuzda para kazanmazsınız. Dövize endeksli artan yatırım araçlarına yönelmek lazım. Mutlaka doların enflasyon hikayesini dikkate alın. Hiçbir şey bilmiyorsanız. Dolar yerine altın alın. Bizim millet sürekli 'Altın mı, dolar mı?' diye soruyor. Paranızı dolar bazlı artırmanız lazım. Dolar bir gün 25 lira muhakkak olacak. Ama gerçek olan şu dolar artınca siz hiçbir şey alamayacaksınız. Enflasyon olan ülkelerde malda kalmak lazım."

