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DOLAR yatırımcıları DİKKAT! İslam Memiş tarih verip uyardı: Resmen patlayacak! İşte 27 Şubat 2023 dolar ve euro fiyatları...

27.02.2023 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in yatırımcılara yönelik yaptığı uyarının ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İslam Memiş, euro kurunun patlamaya hazır olduğunu vurgulayıp tarih verdi. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 27 Şubat 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR yatırımcıları DİKKAT! İslam Memiş tarih verip uyardı: Resmen patlayacak! İşte 27 Şubat 2023 dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri merak konusu olurken konuya dair bir uyarı da altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Öte yandan bugün, gram altın 1.097,87 TL alış, 1.098,06 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 7.298,00 TL alış, 7.377,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 27 Şubat 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8653 TL'den yaptı.

Dolar 18.8575 TL alış fiyatından, 18.8732 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 19.9046 TL'den yaptı.

Euro bugün 19.8937 TL alış ve 19.9155 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.5491 TL'den yaptı.

Euro 22.5357 TL alış fiyatından, 22.5625 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR UYARISI

Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz hafta açıklandı.

Merkez Bankası politika faizi yüzde 9 seviyelerindeyken yüzde 8,5'e düşürdü.

Bu karar sonrası açıklamada bulunan İslam Memiş, seçime dek altın ve döviz fiyatlarında bir hareketliliğin yaşanmayacağını ifade etti.

İslam Memiş haziran ayı ile birlikte Euro'da yükseliş yaşanmasını bekliyor.

DOLAR YERİNE EURO TAVSİYE ETTİ!

Dolar yerine euroya yatırım yapılması yönünde uyarıda bulunan İslam Memiş euro kurunun dolar kuruna göre daha fazla kazandıracağını vurguladı.

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