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Dolar yeniden ‘ben burdayım’ dedi! Altın fiyatları köşesine çekildi (17 Ocak Kapalıçarşı güncel gram, çeyrek altın fiyatları)

17.01.2024 09:38 | Son Güncelleme:
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Güçlenen ABD doları ons altın fiyatını aşağı çekti. Ons altın fiyatı dün 4 Aralık’tan bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşamıştı. Bu gerileme yurt içinde gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Altının gram fiyatındaki düşüşü çeyrek altın, Cumhuriyet altını da takip etti. Uzmanlar ise yakın vadeli altın tahminlerini paylaştı.

Dolar yeniden ‘ben burdayım’ dedi! Altın fiyatları köşesine çekildi (17 Ocak Kapalıçarşı güncel gram, çeyrek altın fiyatları)

Altın fiyatları, bir Fed Başkan Yardımcısı Waller'in şahin yorumlarının Mart ayında faiz indirimi beklentilerini azaltmasının ardından ABD dolarının güçlenmesiyle geriledi. Ons alrın fiyatı dün yüzde 1,3 değer kaybederek 4 Aralık 2023'ten bu yana en büyük tek günlük düşüşünü gerçekleştirdikten sonra bu sabah 2019,49 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,35 kayıpla 2021,13 dolardan değerleniyor.

ONS ALTIN (9)

DOLAR VE GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yurt içinde dolar/TL kuru 30,15 lira, euro/TL ise 32,62 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı 2006 TL, çeyrek altın 3.464 TL, Cumhuriyet altını 14.146 TL, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 2006 TL’den değerleniyor.

GRAM ALTIN (22)

UZMANLARDAN ONS ALTIN TAHMİNİ

Scorpion Minerals Ltd'nin baş yatırım yetkilisi Michael Langford, ABD dolarına fon akışının altın fiyatını etkileyen önemli bir faktör olduğunu söyledi ve külçe altının yakın vadede 2.000 dolar/ons civarında işlem göreceğini tahmin etti.

Dolar endeksi bu sabah yüzde 0,1 yükseldi ve külçe altını diğer para birimi sahipleri için daha pahalı hale getirdi.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer yayınladığı yatırımcı notunda, "Altın fiyatının kısa vadeli kaderi muhtemelen tahvil piyasasının elinde" diye yazdı.

ONS ALTIN (12)

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 2013 doları işaret erdiyorlar. Buranın kırılması halinde 2000 dolar seviyesi test edilebilir.

Yukarı hareket için ise 2024 doların üzerinde kalınması gerektiğini belirten analistler, ilk direnç olarak 2031 doları ve ardından 2042 doları işaret ediyorlar.


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