Dolar yükselir mi düşer mi? İşte dolar yorumları...

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Artan dolar kuru seviyesinin ardından yatırımcılar ve elindeki parasını değerlendirmek isteyenler dolar hakkındaki yorumları detaylı olarak inceliyor. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? İşte, ayrıntılar...

DOLAR YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

5 Mayıs itibariyle artışa geçen dolar kuru türk lirasına karşı bugün %1.02 değer kazandı. Hafta başında 8.26 olan dolar kuru şuanda 8.5 seviyesine çıkmış durumda. 13 Mayıs’ta 8.43’ten açılan dolar gün sonunda 8.50 civarında kapattı. Günün en düşük değeri 8.41 en yüksek değer olarak ise 8.51’i gördü. Analitik verilere göre, kısa ve uzun vadede getirileri yüksek olarak görünüyor. RSI, MACD, ADX, ROC gibi teknik indikatörlere göre alınabilir durumda.

Dolar/euro sepet kurunda ve Euro’da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bayram ve piyasalar kapalı olmasına rağmen artış devam ediyor. TCMB’nın başkanının değişmesinden sonra ilk kez 8.50 seviyesine yükselen dolar 8.50 üzerini de gün içinde test etti. Buna bağlı olarak, Türkiye’nin CDS Risk Primi de yukarı yönlü hareket etti. Doların artışının bu seferki nedeni ise ABD’nin yaptığı faiz açıklaması ve açıklamalar ve ekonomik verilerden dolayı olduğu düşünülüyor.

