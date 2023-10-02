Dolar zirveye koştu, altın 7 ayın dibinde… ‘1 gram altına yasak gelir’ korkusu! İslam Memiş, ‘Beklentiyi yüksek tutmamak gerek’ diyerek uyardı

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına devam edeceği beklentileriyle ABD dolarının, kur sepeti karşısında 10 ayın zirvelerine çıkması, ABD Hazine kağıdı getirilerinin 16 yılın zirvelerine yükselmesinin etkisiyle ons altın 7 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın bu sabah 1842,84 dolar seviyesini test etti. Bu seviyeler en son 10 Mart tarihinde görülmüştü. Şu sıralarda ise 1857 dolar seviyesinden hareketlerine devam ediyor.

DOLAR REKOR KIRDI, GRAM ALTINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Yurt içinde ise dolar/TL kuru 27,72 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın fiyatı altının onsundaki düşüşe rağmen dolardaki yükselişten destek alarak sınırlı geri çekildi. Altının gram fiyatı haftanın ve ayın ilk işlem gününde 1626 TL’den değerleniyor.

“ALTIN DİP YAPMA GİRİŞİMİNDE BULUNABİLİR”

Tastylive yöneticisi Ilya Spivak, "ABD'den gelen veriler giderek yumuşuyor ve ABD Merkez Bankası'nın sıkışıklığı giderek daha fazla yerde kendini göstermeye başlıyor. Veriler bu hafta zayıf görünmeye başlarsa, altın bir dip yapma girişiminde bulunabilir" dedi.

YASTIK ALTI ALTINLAR İÇİN YENİ HAMLE

Geçtiğimiz hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) yastıkaltı altınlar için yeni bir hamle başlatacağını duyurmasının ardından nasıl bir adım atılacağı merak edilmeye başlanmıştı. TV100’deki köşe yazısında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

“TONLARCA GÜMÜŞ DE YASTIKALTINDA”

“Son 10 yıldır yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için birçok proje üretildi. Farkındalık oluştu ancak yeterli olmadığı açık. Getiri elde edilen ve fiziki geri alınabilen projeler tuttu. Diğerleri tutmadı” diyen İslam Memiş, “Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için şunları mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor: - Yastık altı fiziki altını genelde ev, araç alacaklar ya da düğün yapacaklar biriktiriyor. Eğer bu vatandaşlarımızın birikimleri ilk kez ev veya araç alacaklara kredi kolaylığı sağlanırsa isabetli olur. ‘Fiziki altın veya dövizini getirenlere öncelikli kredi’ gibi. Sürekli yastık altındaki altınlar konuşuluyor ancak gümüş nedense hiç konuşulmuyor! Daha önce görev almış bakanlara bu konuyu birçok kez izah ettim ancak bir gelişme olmadı. Halbuki yastık altında fiziki tonlarca gümüş var. Bunlarında sisteme dahil edilmesi gerekli” ifadelerini kullandı.

“MAKAS ARALIĞI NORMALLEŞİRSE SİSTEME DÖNÜŞ HIZLANIR”

Uzman isim açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bankaların eksper uygulaması yeniden gözden geçirilmeli ve yapılandırılmalı. İstismarın önüne geçilmeli, denetime açık ve şeffaf olmalı. Bankaların alım-satım makas aralığı normalleşmeli. Yatırımcı bankaların alım-satım makas aralığından zarar ettiği için fiziki birikimi tercih ediyor. Bankaların makas aralığının normalleşmesi, sisteme geri dönüşleri hızlandırır. Fiziki altınların kabulünde işlenmiş altınların tüm ayarları kabul görmeli. ‘Sadece 22-24 ayar kabul ediyoruz’ düşüncesi yanlış. Bunun gibi onlarca eksikliğin tamamlanması, projelere destek verebilir.”

YARIM GRAM ALTINA ÜRETİM YASAĞI

Geçen ay yürürlüğe giren altın kotası ve yarım gram altınların üretilmesi yasağına ilişkin de açıklamada bulunan İslam Memiş, “Kota ve ek mali yükümlülük tarafı tamam ancak yarım gram altın üretimi yasağı yanlıştı. Bu insanları korkuttu. ‘Yarın da 1 grama yasak gelir’ düşüncesini doğurdu. Üretim yasaklama uygulamasının iptal edilmesi gerekli. Ekim ayında nasıl teklifler gelir göreceğiz. Bugünkü koşullarda beklentiyi yüksek tutmamak gerek” yorumunda bulundu.



